La Aemet avisa de un lunes todavía caluroso en Canarias: menos calima, viento activo y hasta 30 grados

La Aemet prevé que la calima y el episodio de calor comiencen a remitir en Canarias durante este lunes, aunque todavía se registrarán valores elevados en varias zonas del archipiélago. En algunos puntos de Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria aún podrán alcanzarse localmente los 30 ºC, especialmente en áreas interiores y vertientes del sureste.

Las temperaturas máximas tenderán a bajar de forma generalizada, con descensos más claros en sectores occidentales y medianías expuestas. En capitales, se esperan 22 ºC en Santa Cruz de Tenerife y 21 ºC en Las Palmas de Gran Canaria. Las mínimas seguirán suaves, lo que favorece noches templadas e incluso tropicales en algunos municipios costeros.

El viento soplará de componente oeste entre flojo y moderado, con intervalos fuertes en zonas expuestas y rachas muy intensas en cumbres. En el mar continuará la marejada con mar de fondo del noroeste. Aunque el episodio pierde fuerza, el ambiente seguirá cálido para la época al menos hasta el martes en varios puntos del archipiélago.

LANZAROTE — Jornada tranquila

Poco nuboso, con algunos intervalos en norte y oeste al inicio y final del día. Calima remitiendo. Todavía podrían alcanzarse 30 ºC en interiores y sureste.

Arrecife: 18 / 28 °C

FUERTEVENTURA — Estabilidad y calor residual

Predominio de cielos poco nubosos. Calima en retirada. Seguirán temperaturas altas en zonas interiores y del sureste.

Puerto del Rosario: 18 / 27 °C

GRAN CANARIA — Calor aún fuerte en el sureste

Tiempo poco nuboso en general. Calima en altura remitiendo. Hasta 30 ºC en la vertiente sureste.

Las Palmas de Gran Canaria: 17 / 21 °C

TENERIFE — Menos calor y más viento

Intervalos nubosos en costas y zonas bajas, tendiendo a poco nuboso. Descenso térmico. Viento más intenso en sureste y cumbres.

Santa Cruz de Tenerife: 18 / 22 °C

LA GOMERA — Ambiente más suave

Nubes bajas a primeras horas y después más claros. Temperaturas algo más frescas. Viento moderado del oeste.

San Sebastián de La Gomera: 19 / 24 °C

LA PALMA — Nubes en el oeste

Más nubosidad en la vertiente occidental. Resto de zonas con apertura de claros. Temperaturas en ligero descenso.

Santa Cruz de La Palma: 17 / 21 °C

EL HIERRO — Algunas nubes y refresca

Nuboso en el oeste e intervalos en el resto. Temperaturas más bajas. Viento moderado.

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Valverde: 13 / 19 °C