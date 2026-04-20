La Aemet avisa de lluvias y calima en Tenerife este martes: bajan las temperaturas y vuelve la inestabilidad

El tiempo en Tenerife este martes estará marcado por una combinación de nubes, lluvias y presencia de calima en altura, en una jornada más inestable y con temperaturas en descenso. Según la AEMET, las precipitaciones serán en general débiles, aunque no se descarta que puedan ser localmente moderadas en algunos puntos del archipiélago.

En Tenerife, se esperan intervalos nubosos, con predominio de cielos más cubiertos en el norte y el sureste. Durante el día podrán registrarse lluvias ocasionales, en general débiles, aunque puntualmente podrían alcanzar intensidad moderada, sobre todo a primeras y últimas horas.

Las temperaturas máximas se mantendrán con pocos cambios, salvo un descenso moderado en el sureste, mientras que las mínimas apenas variarán en costa y bajarán ligeramente en zonas altas. En Santa Cruz de Tenerife, los valores oscilarán entre los 17 y 22 grados.

El viento soplará del noroeste flojo a moderado, con intervalos de fuerte durante la madrugada en el litoral suroeste y zonas altas del noreste, donde no se descartan rachas muy fuertes. A lo largo de la tarde, tenderá a girar a componente norte.

Resto de Canarias: lluvias débiles y ambiente más fresco

En el resto del archipiélago, la jornada estará también marcada por la inestabilidad. Gran Canaria presentará cielos nubosos, especialmente en el norte, con lluvias débiles o localmente moderadas, más probables al final del día.

En La Palma, La Gomera y El Hierro, predominarán los intervalos nubosos con precipitaciones débiles, especialmente en las vertientes norte. Por su parte, Lanzarote y Fuerteventura tendrán nubes con baja probabilidad de lluvias durante la mañana, abriéndose claros por la tarde, aunque con posible calima ligera en altura.

Santa Cruz de Tenerife oculta por la última calima del pasado mes de marzo / Andrés Gutierrez

Las temperaturas descenderán de forma generalizada, especialmente las máximas, mientras que el viento soplará del noroeste con intensidad floja a moderada, girando a norte a lo largo del día.

En el mar, se esperan condiciones de marejadilla a marejada, con áreas de fuerte marejada mar adentro y mar de fondo del oeste o noroeste con olas de entre 1 y 2 metros.

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En definitiva, la AEMET prevé para Tenerife un martes más inestable, con lluvias débiles, nubes y ligera calima, dentro de un descenso térmico que se dejará notar en buena parte de Canarias.