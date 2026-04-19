Pedro López coordina el voluntariado para la visita del papa en Tenerife: "lo importante es que todo salga bien"

En la trastienda de los preparativos de uno de los mayores acontecimientos en la historia de Tenerife, como es la visita inédita de un papa, se descubre a Pedro López, atareado con que todo funcione. Llama la atención su generosidad: curtido en movimientos de masas como responsable de los voluntarios de las últimas visitas de la Virgen de Candelaria –primera a Santa Cruz y La Laguna y luego a la capital–, insiste en una idea que resume su perfil: «lo importante es que todo salga bien, aunque no veas al papa», oportunidad que se brindará el próximo viernes 12 de junio.

Voluntariado y visita del papa

Pedro López, coordinador del voluntariado de la visita del papa, combina vocación de servicio y su condición de médico; suma experiencia organizativa sin protagonismo y con la mirada puesta en los demás.

Nacido en Santa Cruz en 1977 y lagunero de vida, lleva décadas implicado en la vida social y religiosa, convencido de que aportar tiempo y esfuerzo a la comunidad es una forma de mejorarla. «Me gusta dar algo de mi tiempo para que todo sea un poquito mejor», resume.

Su papel actual le sitúa al frente de un reto mayúsculo: coordinar a los voluntarios que participarán en la visita del pontífice. De los 1.500 que se considera como número ideal, ya se superan los 1.100. La respuesta ha desbordado todas las expectativas. En apenas dos semanas, más de mil personas se han inscrito para colaborar, con un ritmo constante de nuevas incorporaciones cada día. «Estamos en torno a cincuenta diarios», explica, aún sorprendido por la magnitud de la movilización.

La cifra no solo impresiona por su volumen, sino por lo que representa. Para Pedro, es la evidencia de que existe un tejido social dispuesto a implicarse cuando el acontecimiento lo merece y que, en el caso de la Iglesia diocesana, ya tiene la maquinaria engrasada con las últimas peregrinaciones de la Patrona de Canarias.

«La gente quiere participar, quiere formar parte», señala. Y en este caso, el aliciente es evidente: una visita papal que él mismo define como «la celebración más importante que podemos tener aquí».

Alérgico al protagonismo

Pese a estar al frente de esta estructura, rehúye cualquier intento de personalizar el éxito. «La medalla se la tiene que poner la gente», insiste. Su manera de coordinar se basa en acompañar, ordenar y facilitar, más que en dirigir desde arriba. Una filosofía que ha ido construyendo a lo largo de los años y que hoy aplica en un contexto de máxima exigencia.

Su día a día transcurre entre llamadas, previsiones y soluciones sobre la marcha. Desde la organización de los equipos hasta la coordinación con distintas entidades implicadas en la visita del papa en Tenerife, pasando por detalles aparentemente menores –como la distribución de material informativo o recuerdos– que, en conjunto, resultan decisivos.

Uno de los aspectos que más cuida es la fiabilidad de la información. En un contexto donde circulan rumores y avances no confirmados, insiste en que solo se trasladará a los ciudadanos aquello que esté validado oficialmente. «El dato tiene que estar confirmado por la Santa Sede», recalca. Una premisa que aplica desde el punto de información habilitado en La Laguna, por el que ya pasan decenas de personas cada día interesadas en la agenda, las inscripciones o los detalles del evento.

Trayectoria y experiencia

Su trayectoria explica en gran medida su capacidad para asumir este reto. Médico de profesión –aunque también reivindica su formación como biólogo–, tuvo que marcharse a Italia para completar sus estudios de Medicina, una etapa que considera clave en su desarrollo personal. «Te enseña a buscarte la vida y a madurar», admite.

Pero su vinculación con el voluntariado viene de mucho antes. Con apenas 20 años ya participaba en la organización de actos vinculados a la Virgen de Candelaria, una experiencia que marcó su recorrido posterior. Desde entonces, ha estado implicado de forma constante.

Entre ellas, su etapa al frente de la Junta de Hermandades de La Laguna, donde fue presidente durante seis años –más allá de lo habitual, tras solicitar una prórroga– y secretario durante otra etapa. Un periodo en el que, entre otros hitos, se concedió la Medalla de Oro de la ciudad a la institución.

Esa experiencia le ha permitido desarrollar una visión amplia del voluntariado. Defiende la necesidad de contar con una base estable, una especie de «reserva» que pueda activarse cuando surgen grandes eventos. «Cuando hace falta, salen», explica, en una metáfora que repite con frecuencia.

Si algo caracteriza su planteamiento es la inclusión. Para López, no hay perfiles excluidos: cualquier persona puede aportar. «Todas las manos son bienvenidas», afirma. Desde jóvenes hasta mayores, cada uno tiene un papel que desempeñar, por pequeño que parezca. «Alguien puede sentarse y repartir una estampa o indicar una dirección. Y eso ya es ayudar».

Esa visión ha sido clave para lograr una movilización transversal, con perfiles muy diversos y procedentes de distintos puntos del Archipiélago. Incluso ha recibido la visita de voluntarios de otras islas interesados en conocer cómo se está organizando en Tenerife.

Más allá de la logística, Pedro insiste en que la visita del papa no es, a su juicio, un evento más, sino un momento histórico. «No se va a repetir», subraya. Por eso, uno de sus objetivos es trasladar a los voluntarios la dimensión de lo que van a vivir. «Dentro de muchos años, alguien preguntará quiénes fueron los que estuvieron ahí», reflexiona.

Su objetivo no es ser el primero en saludar al papa; sabe que su lugar estará donde haga falta, probablemente lejos del foco. Con esa generosidad, se entrega para que todo esté a punto para las miles de personas que se espera en los actos de León XIV en Tenerife; mientras, sigue a pie del centro de información y voluntariado.