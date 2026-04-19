La paralización del falso túnel: un golpe a la lucha contra los atascos

El proyecto del falso túnel de la TF-1 entre Playa de Las Américas y Fañabé parecía ser una solución casi definitiva a los atascos que colapsan a diario ese tramo de la autopista del Sur. Sin embargo, tres años después de su adjudicación, se encuentra paralizado, pese a contar con financiación estatal y respaldo técnico. El motivo de este bloqueo no es otro que una batalla entre la unión temporal de empresas adjudicataria y la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias que ha llegado incluso a los tribunales. El enfrentamiento abierto entre ambas partes habría derivado de dificultades jurídicas y financieras, según apuntó el presidente del Ejecutivo regional, Fernando Clavijo.

La parálisis es tal que incluso el propio mandatario descartó la viabilidad técnica del proyecto y adelantó que no sería ejecutado en lo que queda de legislatura. En un comunicado, el PSOE – grupo político que comanda el gobierno local– consideró contradictorias estas declaraciones y exigió la reactivación «inmediata» de esta obra.

De llegar a ejecutarse, el proyecto –para el que se han reservado 117 millones– cambiaría por completo esta zona de la Isla: se procederá a soterrar unos tres kilómetros de la TF-1 con un falso túnel entre Las Américas y Miraverde y la parte superior se convertirá en una rambla con paseos peatonales accesibles, carriles bici y zonas verdes. Esta nueva rambla, a su vez, permitirá derivar el tráfico mediante cuatro nudos hacia Playa de Las Américas, Torviscas y Fañabé.

El Ayuntamiento de Adeje cree que es «una infraestructura clave» para aliviar los habituales atascos de la comarca sur y, en especial, de este tramo de la TF-1. «El problema de tráfico afecta a más de 100.000 vehículos cada día; recorrer los diez kilómetros entre Fañabé y Guaza puede superar la hora en los momentos de mayor intensidad», advirtieron en el escrito.

El presidente del Ejecutivo regional adelanta que no será ejecutado en lo que queda de legislatura

La actuación, denominada aumento de capacidad con vías colectoras sobre falso túnel, fue incorporada al convenio en diciembre de 2018. Entre 2019 y 2023 se redactó y aprobó el anteproyecto, y se licitó el concurso conjunto de proyecto y obra. En mayo de 2023 quedó adjudicada a una unión temporal de empresas por un importe superior a 90 millones de euros y un plazo de ejecución de cuatro años. Sin embargo, la obra permanece suspendida desde junio de 2025 por decisión de la Consejería de Obras Públicas, que inició además el expediente para resolver el contrato. Desde entonces, la ejecución ha sido prácticamente inexistente. De los más de 37 millones de euros asignados en los presupuestos autonómicos entre 2023 y 2026 para esta actuación en Tenerife, apenas se han ejecutado unos 600.000 euros, correspondientes a la redacción del proyecto.

Para el Ayuntamiento, las colas que se forman a diario en este punto ya tienen consecuencias directas en la vida diaria de muchas personas y en la actividad económica del sur de la Isla. Así, alertaron de que, desde el ámbito empresarial, se calcula que las pérdidas superan los 500 millones de euros al año, entre tiempo perdido, consumo de combustible y sobrecostes. A esto se suma –subrayaron– el impacto en quienes visitan esta parte de Tenerife, que en muchos casos deben adelantar varias horas su salida hacia el aeropuerto para evitar imprevistos.

Por este motivo, desde la organización insisten en que la solución pasa por retomar la obra en los términos en los que fue adjudicada, incorporando si es necesario las adaptaciones técnicas que exija la normativa actual. Según apuntaron, si el contrato se resuelve habría que empezar de cero y eso significaría «perder muchos años que no tenemos».

El retraso, añadieron, podría alargar la solución durante una década. Solo una nueva licitación podría suponer cuatro años, a los que habría que sumar el tiempo de ejecución. «El sur de Tenerife no puede esperar diez años más en la situación actual», sostuvo el secretario de Organización del PSOE de Adeje, Manuel Luis Méndez Martín.