Fallece Elías Bacallado, exalcalde de El Rosario durante 21 años y fundador de ATI

Tenerife pierde a una figura relevante de la política. Fallece Elías Bacallado Hernández, quien fuera alcalde de El Rosario entre 1962 y 1983 y uno de los fundador de la Agrupación Tinerfeña de Independientes (ATI), uno de los partidos que luego se unieron para formar Coalición Canaria.

El Ayuntamiento de El Rosario ha declarado dos días de luto oficial por la muerte de un hombre que dedicó una parte importante de su vida al servicio público y al progreso del municipio metropolitano. En reconocimiento a su trayectoria, compromiso institucional y contribución al desarrollo del municipio, el actual alcalde de El Rosario, Escolástico Gil, firma el bando municipal, en nombre de la Corporación Municipal.

Durante los dos días de luto oficial, la bandera municipal de El Rosario ondeará a media asta en todos los edificios municipales y lucirá crespón negro. Además, se suspenderán todos los actos oficiales, institucionales y públicos organizados por el Ayuntamiento y se guardará un minuto de silencio en todas las dependencias municipales a las 11:30 horas de este lunes 20 de abril, como muestra de respeto y recuerdo hacia el que fuera alcalde.

Elías Bacallado fallece a la edad de 93 años. Muy joven emigró a Venezuela, donde prosperó como emprendedor, pero regresó a su tierra natal para labrar una trayectoria vinculada al servicio público. Fue el alcalde de El Rosario entre 1962 y 1983, siendo entonces el más joven de España y protagonista de la política local rosariera durante más de dos décadas.

Lo hizo tanto en años de dictadura, cuando fue designado alcalde en 1962 por el gobernador civil de aquel momento, como durante la recién alcanzada democracia, cuando en 1979 fue elegido alcalde ya en un proceso electoral y bajo las siglas de la agrupación de electores Independientes de El Rosario Unidos. En la faceta empresarial, Bacallado fue uno de los artífices en 1973 de la refundación en Tenerife del periódico Diario de Avisos, que había sido fundado en La Palma a finales del siglo XIX.

El alcalde Escolástico Gil destaca la figura de Elías Bacallado, quien “dedicó al municipio de El Rosario toda una vida de trabajo y aún en los últimos años solía asistir a los actos más señeros del Municipio en su condición de exregidor y amante de su tierra y, en especial, de La Esperanza, pueblo en el que nació en 1933”. El actual mandatario rosariero tuvo especiales palabras de cariño para la mujer y el hijo del finado.

Por expreso deseo de la familia, las exequias se realizarán en el velatorio municipal de La Esperanza, para mayor comodidad y privacidad, pese a que como exalcalde tiene el honor de ser velado en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de El Rosario. El sepelio tendrá lugar este lunes 20 de abril, a las 13:00 horas, desde el velatorio municipal a la iglesia de Nuestra Señora de La Esperanza.

Las muestras de consternación se han multiplicado a lo largo de este domingo 19 de abril de 2026. El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, asegura que con el fallecimiento de Elías Bacallado "se va una figura clave de la historia política y social de Tenerife". "Su compromiso con esta tierra, su vocación de servicio público en todas las facetas de su vida y su contribución a la información en Canarias forman parte de su legado", detalló.

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, en nombre del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, ha expresado su "más profundo pesar" por el fallecimiento de Elías Bacallado, concejal honorario de la capital y figura "clave" en la historia reciente del municipio y de la isla de Tenerife.

Bacallado, aun estando al frente del Ayuntamiento de El Rosario durante más de dos décadas, desempeñó un papel "determinante", según Bermúdez, en uno de los hitos más relevantes para el desarrollo de Santa Cruz: la cesión en 1972 de una parte significativa del territorio de El Rosario a la capital tinerfeña. Gracias a aquella decisión histórica, cerca de 11.000 vecinos pasaron a formar parte de Santa Cruz, contribuyendo de forma decisiva a su crecimiento territorial y poblacional.

Bermúdez apunta que “este proceso, fruto de una decisión valiente y de gran visión de futuro, permitió que Santa Cruz ampliara sus límites y consolidara zonas que hoy conforman el distrito Suroeste, siendo clave en la configuración actual de la ciudad”.

El alcalde destaca su trayectoria como servidor público, su capacidad de diálogo institucional “y su decisiva aportación a un acuerdo que marcó un antes y un después en la historia de Santa Cruz y El Rosario, fortaleciendo los lazos entre ambos municipios”.

En reconocimiento a su compromiso y a su contribución al desarrollo de la capital, el Consistorio chicharrero le otorgó el título de concejal honorario, distinción que simboliza el agradecimiento permanente de la ciudad a su figura y legado. Además, da nombre a una de las calles del municipio y le fue otorgada la Medalla de Oro de la Ciudad.

La Corporación municipal traslada sus condolencias a familiares, amigos y allegados, y reconoce en Elías Bacallado a una figura imprescindible para entender la evolución contemporánea de Santa Cruz de Tenerife.

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Asimismo, Rosa Dávila, presidenta del Cabildo de Tenerife, lamento profundamente el fallecimiento de Elías Bacallado. "Figura clave en la historia reciente de Canarias", según Dávila, fue uno de los fundadores de ATI. "Su compromiso también dejó huella en el ámbito de la comunicación", añade la mandataria insular.