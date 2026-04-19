D. José Domingo Martín Espino: «ICSE, referente nacional en gestión de personas»

ICSE ha sido reconocido como una de las 5 mejores empresas para trabajar en España. ¿Qué significa este logro?

Es un reconocimiento muy importante, pero sobre todo es una validación de nuestro modelo. Llevamos años trabajando en una cultura basada en la confianza, la cercanía y el respeto a las personas. Estar en el Top 5 nacional confirma que vamos en la dirección correcta. Estar entre las 5 primeras en nuestro rango en España es un orgullo, pero también es una responsabilidad que nos compromete a seguir mejorando.

Además, es la primera empresa canaria en entrar en este ranking. ¿Qué supone esto para Canarias?

Supone demostrar que desde Canarias se pueden hacer las cosas al más alto nivel. Esto lo hace especialmente significante: tenemos talento, capacidad y visión. Ahora lo importante es consolidar un modelo que no solo atraiga talento, sino que lo genere y lo retenga.

Colaboramos para poner a Canarias en el mapa del talento. Si queremos que a las empresas les vaya bien, debemos empezar a construir organizaciones sólidas, innovadoras y excelentes.

¿Cuál es la clave de ese reconocimiento y del modelo ICSE?

Sin duda, poner a las personas en el centro. El alumno en el centro del aprendizaje y el trabajador en el centro de la organización. Cuando eso se hace de verdad, los resultados llegan. El caso de ICSE responde a un modelo claro, coherente y sencillo: poner a la persona en el centro de toda su actividad.

¿Qué diferencia hay entre certificación y ranking?

La certificación valida que eres un excelente lugar para trabajar. Pero el ranking reconoce a los mejores entre los mejores. Es un salto cualitativo muy importante: estar situada en el ranking de las 5 mejores empresas de España y la única en Canarias refleja no un punto de llegada sino la confirmación de un camino basado en una cultura de excelencia centrada en las personas.

Habla de “salario emocional” ¿Qué significa exactamente?

Significa que las personas no trabajan solo por un sueldo. Trabajan por sentirse valoradas, escuchadas, respetadas. Por formar parte de algo. Cuando alguien siente orgullo de pertenencia, su compromiso cambia completamente. La alta satisfacción, reflejada en la valoración medida se extiende a todos los ámbitos del equipo: profesorado, personal administrativo y de gestión, área comercial y de comunicación.

En el evento se habló del talento. ¿Qué importancia tiene como activo estratégico?

Totalmente. El talento es lo que determina la calidad de una organización. Impacta en los resultados, en la estabilidad y en la capacidad de crecimiento. En los últimos años se habla mucho del talento: cómo atraerlo, cómo retenerlo, cómo competir con él, pero quizás no hemos hablado lo suficiente de algo esencial, cómo construir organizaciones donde el talento quiera entrar.

¿Cómo interpreta el talento en las empresas?

El talento no solo impacta en los resultados financieros, sino también en factores determinantes como: la retención de profesionales, la baja rotación, la estabilidad de los equipos y también en la mejora de la productividad.

ICSE es definida como una “organización con alma”. ¿Qué significa?

Es una de las cosas que más nos emocionan. ICSE es una organización con alma porque pone a la persona en el centro de su actividad. Significa que hay humanidad detrás del proyecto. Que nos preocupamos por las personas de verdad. Hoy sabemos que las empresas que mejor funcionan son aquellas que han entendido que el capital humano no es un recurso más, sino el principal activo estratégico.

Este reconocimiento coincide con el EFQM +600. ¿Qué lectura hace?

Que vayamos en la dirección correcta. Son dos reconocimientos distintos, pero ambos apuntan a lo mismo: excelencia basada en las personas. No es casualidad que coincidan ambas entidades, certificadoras, Club de Excelencia Europea y Great Place To Work, en definir a ICSE como “una organización con alma”.

¿Cuál es el siguiente reto?

Consolidar este modelo y proyectarlo a nivel internacional. Queremos que ICSE sea un referente en educación superior profesional en Canarias, con proyección nacional e internacional: de Canarias para el mundo.