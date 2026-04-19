La Aemet avisa de calor y calima en Tenerife este domingo: más de 30 grados y rachas muy fuertes en zonas altas

La Aemet mantiene para este domingo un episodio de calor anómalo y calima en Canarias, con temperaturas superiores a los 30 ºC en numerosos puntos del archipiélago. Tenerife será una de las islas destacadas por el ascenso térmico en medianías y zonas bajas del sur y del entorno metropolitano, donde el ambiente será especialmente cálido.

La presencia de polvo sahariano seguirá reduciendo la visibilidad y empeorando la calidad del aire, especialmente en medianías y cumbres del sur de Tenerife y en otras islas orientales. Se recomienda limitar esfuerzos físicos al aire libre y extremar precauciones en personas sensibles.

Además, el viento soplará del este o del sur según zonas. En costas será flojo a moderado, mientras que en medianías y cumbres podrá intensificarse con rachas muy fuertes, especialmente en zonas altas de Tenerife y en vertientes expuestas del archipiélago.

Las dos capitales canarias alcanzarán los 28 ºC de máxima, con mínima de 19 ºC en Santa Cruz de Tenerife y de 20 ºC en Las Palmas de Gran Canaria.

LANZAROTE — Previsión del tiempo: calor intenso y calima persistente Intervalos de nubes medias y altas, tendiendo a poco nuboso por la tarde. Calima generalizada durante la jornada. Se superarán los 30 ºC en amplias zonas, con hasta 34 ºC en interior y oeste. Viento flojo a moderado del este, con intervalos fuertes en el oeste. Arrecife: 21 / 28 °C

FUERTEVENTURA — Tiempo muy cálido con polvo en suspensión Intervalos nubosos al inicio y cielos más abiertos desde mediodía. Calima notable durante todo el día. Más de 30 ºC en muchas zonas y hasta 34 ºC localmente. Viento del este flojo a moderado, con rachas fuertes en el oeste. Puerto del Rosario: 21 / 26 °C

GRAN CANARIA — Calor fuerte y riesgo de barro aislado Nubes medias y altas al comienzo, tendiendo a poco nuboso. Posibles gotas débiles con barro a primeras horas en interior. Calima más significativa en medianías y cumbres. Más de 30 ºC en medianías y costas del suroeste. Viento moderado a fuerte del sur en zonas altas. Las Palmas de Gran Canaria: 20 / 28 °C

TENERIFE — Ambiente cálido y calima en zonas altas Intervalos nubosos al inicio y tendencia a cielos más despejados. Posibles gotas débiles con barro en zonas altas a primeras horas. Calima más intensa en medianías y cumbres del sur. Más de 30 ºC en medianías y puntos bajos del sur y norte metropolitano. Rachas muy fuertes en cumbres centrales. Santa Cruz de Tenerife: 19 / 28 °C

LA GOMERA — Calima y temperaturas aún elevadas Poco nuboso con algunas nubes medias al inicio. Calima en medianías y zonas altas, bajando ligeramente al final. Temperaturas en ligero descenso, aunque con ambiente cálido. Viento moderado a fuerte del sur en zonas elevadas. San Sebastián de La Gomera: 20 / 28 °C

LA PALMA — Descenso térmico ligero pero con polvo sahariano Poco nuboso, con intervalos de nubes medias a primeras horas. Calima en medianías y cumbres, remitiendo al final. Temperaturas en ligero o moderado descenso. Rachas fuertes en cumbres del norte y medianías expuestas. Santa Cruz de La Palma: 19 / 25 °C

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EL HIERRO — Ambiente seco y viento en altura Poco nuboso con intervalos de nubes medias al amanecer. Calima en zonas altas y medianías, con ligera mejoría final. Temperaturas algo más suaves. Viento moderado a fuerte del sur en altura. Valverde: 14 / 24 °C