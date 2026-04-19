La Aemet anuncia que remiten la calima y el calor en Tenerife, pero aún habrá hasta 30 grados este lunes en varias islas

La Aemet prevé que la calima y el episodio de calor comiencen a remitir en Canarias durante este lunes, aunque todavía se registrarán valores elevados en varias zonas del archipiélago. En algunos puntos de Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria aún podrán alcanzarse localmente los 30 ºC, especialmente en áreas interiores y vertientes del sureste.

Las temperaturas máximas tenderán a bajar de forma generalizada, con descensos más claros en sectores occidentales y medianías expuestas. En capitales, se esperan 22 ºC en Santa Cruz de Tenerife y 21 ºC en Las Palmas de Gran Canaria. Las mínimas seguirán suaves, lo que favorece noches templadas e incluso tropicales en algunos municipios costeros.

El viento soplará de componente oeste entre flojo y moderado, con intervalos fuertes en zonas expuestas y rachas muy intensas en cumbres. En el mar continuará la marejada con mar de fondo del noroeste. Aunque el episodio pierde fuerza, el ambiente seguirá cálido para la época al menos hasta el martes en varios puntos del archipiélago.

TENERIFE — Descenso térmico y viento intenso en zonas expuestas

Intervalos nubosos en costas y zonas bajas tendiendo a poco nuboso a partir de la mañana. En el resto, tiempo más abierto salvo en norte y este al final del día. Calima en altura remitiendo. Temperaturas mínimas en ligero a moderado descenso y máximas más bajas. Viento moderado del oeste con intervalos fuertes en el sureste.

Temperaturas (°C): Santa Cruz de Tenerife 18 / 22

LA GOMERA — Menos calor y ambiente más estable

Intervalos nubosos en costas y zonas bajas al inicio, tendiendo a poco nuboso. En el resto, cielos poco nubosos salvo aumento de nubes en el oeste al final. Calima en altura remitiendo. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso. Viento moderado del oeste.

Temperaturas (°C): San Sebastián de La Gomera 19 / 24

LA PALMA — Más nubosidad en la vertiente occidental

En el oeste predominarán los cielos nubosos. En el resto habrá intervalos que tenderán a poco nuboso durante la mañana. Temperaturas con pocos cambios o ligero descenso en mínimas y máximas algo más bajas. Viento moderado del oeste, más intenso en cumbres.

Temperaturas (°C): Santa Cruz de La Palma 17 / 21

EL HIERRO — Jornada más fresca y con nubes en el oeste

Cielos nubosos en la vertiente occidental e intervalos en el resto, tendiendo a abrir claros durante la mañana. Temperaturas con pocos cambios o ligero descenso en mínimas y máximas más bajas. Viento moderado del oeste, con mayor intensidad en zonas altas.

Temperaturas (°C): Valverde 13 / 19

LANZAROTE — Previsión estable con calor todavía destacado

Cielos poco nubosos durante gran parte del día, con algunos intervalos en el norte y oeste a primeras y últimas horas. La calima tenderá a remitir progresivamente. Temperaturas mínimas en descenso y máximas bajando, aunque aún se podrán alcanzar localmente los 30 ºC en zonas del interior y sureste. Viento flojo del oeste, aumentando a moderado al final de la jornada.

Temperaturas (°C): Arrecife 18 / 28

FUERTEVENTURA — Ambiente más limpio pero aún cálido

Predominio de cielos poco nubosos, con algunos intervalos en norte y oeste al inicio y final del día. La calima irá perdiendo intensidad. Temperaturas mínimas en descenso y máximas más bajas, aunque todavía podrán rozarse los 30 ºC en interiores y sureste. Viento flojo del oeste con aumento posterior a moderado.

Temperaturas (°C): Puerto del Rosario 18 / 27

GRAN CANARIA — El sureste seguirá siendo la zona más cálida

Tiempo poco nuboso en general, con intervalos en costas y zonas bajas durante la madrugada y últimas horas. Calima en altura remitiendo. Máximas en descenso, aunque aún se podrán alcanzar localmente los 30 ºC en la vertiente sureste. Viento entre flojo y moderado del oeste, con intervalos fuertes en el extremo noroeste.

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Temperaturas (°C): Las Palmas de Gran Canaria 17 / 21