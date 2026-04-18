Terminar la jornada laboral en el sur de Tenerife suele tener dos caminos: el atasco de vuelta a casa o el plan de siempre. Sin embargo, el Hotel Bitácora acaba de inaugurar una tercera vía que rompe con la rutina. Se trata de The UP! Club, un espacio diseñado para convertir el afterwork de los viernes en una experiencia de desconexión total donde los protagonistas son un ambiente sofisticado, una infinity pool, cócteles de primer nivel y música para ver el anochecer.

La propuesta es clara para empezar el fin de semana de la mejor manera posible. Desde las 18:00h, el rooftop del hotel se transforma en un club de acceso limitado donde el código de vestimenta permite (y casi exige) el traje de baño. Poder salir de la oficina y, en pocos minutos, estar disfrutando de un DJ Set frente a una piscina con vistas panorámicas es el lujo que el público local estaba esperando para sus tardes de viernes en Las Américas.

Por 15 euros, que incluyen la primera consumición y el servicio de toalla y hamaca premium, The UP! Club ofrece una alternativa real a las terrazas convencionales. Aquí el afterwork no se vive en una silla, se vive sumergido en el agua o relajado en la zona de hamacas mientras el sol desaparece tras el horizonte. Es un plan pensado para quienes buscan exclusividad y un ambiente adulto, evitando las aglomeraciones y centrándose en la calidad de la música y el servicio.

El tardeo que necesitabas: piscina, DJ y atardecer en The UP! Club by Bitácora / Spring

Con esta apertura, el Hotel Bitácora no solo añade un punto de encuentro a la zona, sino que invita a los residentes a redescubrir el placer de un chapuzón al atardecer. Ya sea para celebrar el fin de una semana intensa o simplemente para disfrutar de una puesta de sol diferente, The UP! Club es el nuevo punto de referencia para quienes saben que el mejor descanso siempre ocurre cerca de una piscina.

Esta iniciativa complementa a UP! & Fun, la actividad de fin de semana en formato daypass que el hotel inició el año pasado y que también estará activa durante 2026.