La Aemet avisa: calima, tormentas, fuertes vientos y temperaturas superiores a los 30 grados este sábado en Tenerife

Tenerife vivirá este sábado, 18 de abril, una jornada movidita a nivel meteorológico. Si bien parecerá un día más probable del verano que de la primavera, lo cierto es que habrá un poco de todo: temperaturas asfixiantes, superiores a 30 grados, calima intensa, pero también fuertes vientos y hasta posibles tormentas.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activará este sábado los avisos amarillos por calima y fuertes rachas de vientos, mismos fenómenos por los que el Gobierno de Canarias ha activado la prealerta en todo el archipiélago.

En concreto, para este sábado, se espera una subida de temperaturas, que podrán alcanzar incluso los 34 grados en algunos puntos de la isla, mientras que el polvo en suspensión, que ya se nota de manera intensa desde el viernes, será aún más significativo, lo que afectará a la visibilidad.

Según informa el portal especializado Meteored, la calima seguirá siendo abundante el domingo, comenzando a dispersarse durante las últimas horas del día en las islas occidentales.

Previsión del tiempo

Previsión del tiempo de la Aemet para la provincia tinerfeña recogida por EFE:

Tenerife

Intervalos de nubosidad media y alta, sin descartar nubes de evolución en el interior a partir de la tarde que, con baja probabilidad, podrían ir acompañadas de precipitación ocasional, tipo goterón, y de alguna tormenta dispersa. Calima, más significativa en medianías y cumbres del sur durante la segunda mitad del día. Temperaturas mínimas con pocos cambios o en ascenso. Máximas con pocos cambios en zonas altas y en moderado o notable ascenso en zonas bajas, especialmente en la vertiente norte y suroeste donde los ascensos podrían ser localmente extraordinarios. Se espera que se superen los 30 ºC en medianías y localmente en zonas bajas de la vertiente norte, suroeste y sur, sin descartar que se alcancen localmente los 34 ºC en medianías del oeste. Viento entre flojo y moderado de componente este, rolando a componente sur durante el día. Intervalos de fuerte en medianías y zonas altas de la vertiente norte y en cumbres centrales donde no se descartan rachas muy fuertes del sur.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 18 29

La Gomera

Intervalos de nubosidad media y alta en general. Calima, más significativa en medianías y zonas altas del sur durante la segunda mitad del día. Temperaturas mínimas con pocos cambios o en ascenso. Máximas con pocos cambios en zonas altas y en moderado o notable ascenso en zonas bajas de la vertiente norte. Se podrán alcanzar los 30 ºC localmente en medianías de toda la isla. En niveles bajos, viento inicialmente entre flojo y moderado del nordeste, rolando a este durante el día; en zonas altas, viento moderado de componente sur con intervalos de fuerte sin descartar alguna racha muy fuerte.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 20 28

Calima en Tenerife. / Andrés Gutiérrez

La Palma

Intervalos de nubosidad media y alta en general. Calima, más significativa en medianías y cumbres a partir de la tarde. Temperaturas en ligero o moderado ascenso. En niveles bajos, viento inicialmente moderado de componente este, disminuyendo a flojo de dirección variable durante la tarde. En cumbres viento moderado de componente sur con intervalos de fuerte, sin descartar alguna racha muy fuerte.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 17 28

El Hierro

Intervalos de nubosidad media y alta en general. Calima, más significativa en medianías y zonas altas durante la segunda mitad del día. Temperaturas en ligero o moderado ascenso. Viento entre flojo y moderado del nordeste, girando al este durante el día y disminuyendo a flojo de dirección variable a últimas horas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 17 25