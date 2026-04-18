La Aemet anuncia calor anómalo y fuerte calima en Canarias este domingo: temperaturas de hasta 34 grados

La Aemet mantiene el aviso por calima, calor y viento en Canarias durante este domingo, en un episodio marcado por la llegada de polvo sahariano en suspensión que afectará a todas las islas y empeorará notablemente la calidad del aire. Se recomienda limitar actividades físicas intensas al aire libre, especialmente en las horas de mayor concentración de partículas.

El episodio será más intenso en las islas orientales y en zonas de medianías y cumbres, donde la visibilidad puede reducirse de forma clara. Además, el ambiente vendrá acompañado de temperaturas altas para la época, con máximas superiores a 30 ºC en numerosos puntos y valores cercanos a 34 ºC en áreas interiores y de sotavento.

También persistirá el viento del este y del sur, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en cumbres y vertientes expuestas de varias islas. En algunos puntos no se descartan lluvias débiles con barro por la presencia de polvo en suspensión.

Las autoridades sanitarias aconsejan extremar la precaución a personas con problemas respiratorios, mayores y población sensible, además de mantener ventanas cerradas si la calima se intensifica en el entorno cercano.

LANZAROTE

Intervalos de nubes medias y altas, tendiendo a poco nuboso durante la tarde. Se mantiene la calima durante toda la jornada. Temperaturas mínimas en ascenso y máximas muy altas, superando los 30 ºC en amplias zonas, con hasta 34 ºC en interior y oeste. Viento flojo a moderado del este, con intervalos fuertes en el oeste.

Temperaturas (°C): Arrecife 21 / 28

FUERTEVENTURA

Intervalos de nubes medias y altas al inicio, quedando poco nuboso desde el mediodía. Persistirá la calima. Temperaturas al alza, con más de 30 ºC en numerosas áreas y hasta 34 ºC localmente. Viento flojo a moderado del este, con intervalos fuertes y alguna racha intensa en el oeste.

Temperaturas (°C): Puerto del Rosario 21 / 26

GRAN CANARIA

Intervalos nubosos al comienzo, con tendencia a cielos más despejados. No se descarta precipitación débil de tipo goterón a primeras horas en zonas interiores. Calima más destacable en medianías y cumbres, pudiendo llegar también a costas. Se superarán los 30 ºC en medianías y suroeste, con hasta 34 ºC en zonas del oeste y norte. Viento moderado a fuerte del sur en zonas altas.

Temperaturas (°C): Las Palmas de Gran Canaria 20 / 28

TENERIFE

Intervalos de nubes medias y altas al inicio, tendiendo a poco nuboso desde la mañana. Posibles gotas débiles con barro en zonas altas. Calima significativa en medianías y cumbres del sur, extendiéndose a otras zonas. Se superarán los 30 ºC en medianías y localmente en costas del sur y norte metropolitano. Viento moderado a fuerte del sur, con rachas muy fuertes en cumbres centrales.

Temperaturas (°C): Santa Cruz de Tenerife 19 / 28

LA GOMERA

Poco nuboso, con intervalos de nubes medias y altas a primeras horas. Calima más notable en medianías y zonas altas. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero descenso. Viento flojo a moderado en costas y más intenso del sur en zonas elevadas.

Temperaturas (°C): San Sebastián de La Gomera 20 / 28

LA PALMA

Poco nuboso, con algunas nubes medias al comienzo y bajas al final del día. Calima en medianías y cumbres, remitiendo ligeramente al final. Temperaturas en ligero o moderado descenso. Viento moderado del sur en altura, con rachas fuertes en cumbres y vertiente norte.

Temperaturas (°C): Santa Cruz de La Palma 19 / 25

EL HIERRO

Poco nuboso con algunas nubes medias a primeras horas y nubes bajas al final. Calima en zonas altas, con ligera mejoría posterior. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso. Viento flojo en costas y moderado a fuerte del sur en medianías y cumbres.

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Temperaturas (°C): Valverde 14 / 24