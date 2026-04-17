La visita del papa León XIV a España ya tiene himno: un canto a la paz grabado en Tenerife y Gran Canaria

La visita del papa León XIV a España ya tiene su propia banda sonora. El himno oficial, titulado 'Alza la mirada', fue presentado este jueves como una composición colectiva marcada por los llamamientos a la paz, la mirada a los demás y la participación de más de 1.700 voces grabadas en las cuatro ciudades que recorrerá el pontífice: Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife.

La canción ha sido creada por once compositores y busca combinar un tono solemne con un sonido actual. Según explicó el compositor Pablo Cebrián durante la presentación, la intención era dar forma a un himno que pudiera perdurar en el tiempo sin dejar de sonar contemporáneo.

El proyecto fue impulsado por la comunidad digital de música católica Viva fe, que reunió el pasado 5 de marzo a once autores, muchos de ellos vinculados a la música católica contemporánea, para construir el tema que acompañará la visita del pontífice, prevista del 6 al 12 de junio.

Más de 1.700 voces en cuatro ciudades

Tras la composición llegó la fase más llamativa del proyecto: la grabación de los coros. El 21 de marzo, los organizadores movilizaron a más de 1.700 personas voluntarias para registrar las voces del himno de manera simultánea en cuatro templos emblemáticos.

El Día

Las grabaciones se realizaron en la Catedral de la Almudena, en Madrid; la Basílica de la Sagrada Familia, en Barcelona; la Catedral de La Laguna, en Tenerife; y la Catedral de Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria.

Ese despliegue coral es uno de los elementos más destacados de una canción que quiere conectar con el espíritu de la visita papal y con el lema elegido: 'Alzad la mirada'.

Paz, migración y una invitación a mirar alrededor

La letra del himno insiste en la idea de levantar la vista y mirar tanto a Dios como a los demás. El sacerdote y compositor Toño Casado explicó que el mensaje nace de una realidad en la que muchas personas viven pendientes del suelo, sin reparar en lo que ocurre a su alrededor.

El vídeo que acompaña a la canción refuerza ese mensaje con imágenes de las ciudades que visitará el Papa, escenas de sus viajes oficiales y también de personas migrantes en pateras, un elemento que conecta con dos de los grandes temas que atraviesan la pieza: la paz y la migración.

Los responsables del proyecto señalaron que, aunque la canción fue compuesta antes de algunos de los últimos mensajes públicos de León XIV sobre la guerra en Oriente Medio, su contenido encaja con preocupaciones muy presentes en la Iglesia católica.

Ya puede escucharse y sus beneficios irán a proyectos sociales

El himno está disponible desde este jueves en el canal de YouTube de Ecclesia y desde la medianoche puede escucharse también en las principales plataformas de música en streaming.

Además, todas las ganancias que genere la canción se destinarán íntegramente a cuatro proyectos de las diócesis de los lugares que visitará el Papa durante su viaje a España.