Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en TenerifeAccidente de tráfico en La LagunaAyudas a la compra de viviendasPremios QuirinoIglesia de San GerardoVisita del papa a Tenerife
instagramlinkedin

La Patrona de Canarias, la Virgen de Candelaria, estará en el altar mayor en la última misa del papa en su viaje a España

Aunque aún no se conocen los detalles, se espera que el traslado de la Virgen de Candelaria sea discreto y cuidado, sin una peregrinación extraordinaria a Santa Cruz

El obispo de Tenerife junto al prior de la Basílica de Candelaria, ante la Patrona de Canarias.

El obispo de Tenerife junto al prior de la Basílica de Candelaria, ante la Patrona de Canarias. / Arturo Jiménez

Humberto Gonar

Humberto Gonar

Santa Cruz de Tenerife

El prior de los dominicos que tienen a su cargo la Basílica de Candelaria y la guardia y custodia de la Patrona General de Canarias, Dailos José Melo, confirmó que la imagen copresidirá la eucaristía de acción de gracias que oficiará el papa León XIV como colofón de su viaje a España, del 6 al 12 de junio.

La Virgen estará en el altar del puerto

La misa se celebrará en el puerto de Santa Cruz de Tenerife a las doce del mediodía del viernes 12 de junio y está previsto que ese mismo día se traslade la Virgen de Candelaria hasta el recinto portuario, donde también copresidirá el altar la talla del Cristo de La Laguna.

El rector del santuario mariano, que goza de la consideración de basílica menor, fue escueto pero categórico cuando se le preguntó sobre la presencia de la Patrona General de Canarias: «La Virgen va».

Condición: un traslado digno

Dailos José Melo precisó que la talla está a disposición del obispo y de la diócesis, y que la única condición que los dominicos han puesto como custodios es que se traslade dignamente, «como no puede ser de otra manera».

Aunque reconoce que la organización ha llevado con sigilo los preparativos y que no hace mucho tiempo que se les planteó la posibilidad de que la Virgen de Candelaria esté en el altar mayor de la misa con la que el papa León XIV cierra su visita a España, el prior explicó que la comunidad se reunió y acordó su aprobación al traslado, haciendo suyo el fervor popular.

Más allá de ese ‘sí, quiero’, el prior de los dominicos no confirmó los detalles. La única premisa es que el traslado sea digno. Aunque no lo confirmó Dailos José Melo, la idea es que la Virgen de Candelaria viaje en un dispositivo similar al que se activó en la última visita a Santa Cruz, cuando se trasladó en una comitiva privada hasta el recinto penitenciario Tenerife II, en El Rosario.

Noticias relacionadas y más

Sin peregrinación extraordinaria

De esta forma, no se contempla una peregrinación extraordinaria a Santa Cruz, sino un traslado discreto y cuidado. Todavía no se ha elegido el manto que lucirá, a falta de conocer los detalles del lugar que ocupará en el altar.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La visita del papa a Tenerife bate récords: ya triplica los voluntarios de la última visita de la Virgen de Candelaria a Santa Cruz
  2. El juez abre la puerta al juicio penal en Icod contra el alcalde Javier Sierra por prevaricación
  3. La demolición de la iglesia de San Gerardo permitirá 80 nuevas plazas de aparcamiento y la mejora de la plaza José Carlos Schwartz
  4. La Aemet avisa: este jueves habrá lluvia, calima y más calor en Tenerife
  5. Ya está abierto el plazo de inscripción para asistir a los actos del papa León en Madrid y Canarias
  6. El Gobierno de Canarias activa la prealerta por calima en Santa Cruz de Tenerife: empeora la calidad del aire desde este jueves
  7. Enviados a prisión por dar una brutal paliza a un joven para robarle en Tenerife
  8. Regularización de inmigrantes en Santa Cruz de Tenerife 2026: oficinas, plazos y cómo pedir cita desde el 16 de abril

La Patrona de Canarias, la Virgen de Candelaria, estará en el altar mayor en la última misa del papa en su viaje a España

La Patrona de Canarias, la Virgen de Candelaria, estará en el altar mayor en la última misa del papa en su viaje a España

Granadilla de Abona elaborará un catálogo municipal de patrimonio con participación ciudadana

Granadilla de Abona elaborará un catálogo municipal de patrimonio con participación ciudadana

¿Qué hacer este fin de semana en Tenerife? Listado de planes

¿Qué hacer este fin de semana en Tenerife? Listado de planes

La Aemet pone en aviso amarillo a Tenerife por calima y fuertes vientos

La Aemet pone en aviso amarillo a Tenerife por calima y fuertes vientos

Último fin de semana para disfrutar de ‘Tapea con Vino 2026’: tapas con producto local y vinos de Tegueste

Romería de San Marcos, en Tegueste: guía para vestir bien en una de las fiestas populares más importantes de la isla

Romería de San Marcos, en Tegueste: guía para vestir bien en una de las fiestas populares más importantes de la isla

Hasta cuándo durará el calor en Tenerife: la bajada de temperaturas comenzará el lunes

Hasta cuándo durará el calor en Tenerife: la bajada de temperaturas comenzará el lunes

El PP nombra una gestora en Granadilla de Abona presidida por Marcos Rodríguez

El PP nombra una gestora en Granadilla de Abona presidida por Marcos Rodríguez
Tracking Pixel Contents