La Patrona de Canarias, la Virgen de Candelaria, estará en el altar mayor en la última misa del papa en su viaje a España

El prior de los dominicos que tienen a su cargo la Basílica de Candelaria y la guardia y custodia de la Patrona General de Canarias, Dailos José Melo, confirmó que la imagen copresidirá la eucaristía de acción de gracias que oficiará el papa León XIV como colofón de su viaje a España, del 6 al 12 de junio.

La Virgen estará en el altar del puerto

La misa se celebrará en el puerto de Santa Cruz de Tenerife a las doce del mediodía del viernes 12 de junio y está previsto que ese mismo día se traslade la Virgen de Candelaria hasta el recinto portuario, donde también copresidirá el altar la talla del Cristo de La Laguna.

El rector del santuario mariano, que goza de la consideración de basílica menor, fue escueto pero categórico cuando se le preguntó sobre la presencia de la Patrona General de Canarias: «La Virgen va».

Condición: un traslado digno

Dailos José Melo precisó que la talla está a disposición del obispo y de la diócesis, y que la única condición que los dominicos han puesto como custodios es que se traslade dignamente, «como no puede ser de otra manera».

Aunque reconoce que la organización ha llevado con sigilo los preparativos y que no hace mucho tiempo que se les planteó la posibilidad de que la Virgen de Candelaria esté en el altar mayor de la misa con la que el papa León XIV cierra su visita a España, el prior explicó que la comunidad se reunió y acordó su aprobación al traslado, haciendo suyo el fervor popular.

Más allá de ese ‘sí, quiero’, el prior de los dominicos no confirmó los detalles. La única premisa es que el traslado sea digno. Aunque no lo confirmó Dailos José Melo, la idea es que la Virgen de Candelaria viaje en un dispositivo similar al que se activó en la última visita a Santa Cruz, cuando se trasladó en una comitiva privada hasta el recinto penitenciario Tenerife II, en El Rosario.

Sin peregrinación extraordinaria

De esta forma, no se contempla una peregrinación extraordinaria a Santa Cruz, sino un traslado discreto y cuidado. Todavía no se ha elegido el manto que lucirá, a falta de conocer los detalles del lugar que ocupará en el altar.