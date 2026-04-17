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Último fin de semana para disfrutar de ‘Tapea con Vino 2026’: tapas con producto local y vinos de Tegueste

Once locales de Tegueste participan en esta ruta gastronómica en abril de 2026, impulsada por el Cabildo de Tenerife para promocionar sabores locales y bodegas del municipio

Presentación Tapea con Vino en Tegueste 2026

Presentación Tapea con Vino en Tegueste 2026 / Ayuntamiento de Tegueste

El Día

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Santa Cruz de Tenerife

El municipio de Tegueste acoge la primera edición de ‘Tapea con Vino. Tegueste 2026’, una nueva propuesta gastronómica que comenzó el pasado 6 de abril y que terminará este fin de semana con la participación de once establecimientos locales.

La iniciativa invita a vecinos y visitantes a disfrutar de una experiencia culinaria basada en tapas elaboradas con producto de proximidad, maridadas con vinos procedentes de bodegas del propio municipio, poniendo en valor la riqueza gastronómica y vitivinícola de la zona.

Ruta gastronómica con sabor local en Tenerife

Durante este fin de semana, los locales adheridos ofrecerán creaciones diseñadas para resaltar los sabores de la tierra, apostando por ingredientes locales y combinaciones que reflejan la identidad culinaria de Tegueste.

El evento busca fomentar el consumo en la restauración del municipio y promover el conocimiento de sus vinos, en un entorno donde tradición y calidad van de la mano.

Impulso al sector con apoyo del Cabildo

La iniciativa cuenta con el respaldo de la Consejería de Comercio del Cabildo de Tenerife, que apoya este tipo de eventos para dinamizar la economía local y reforzar el sector gastronómico.

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Los interesados pueden consultar todos los detalles, establecimientos participantes y propuestas en las páginas web oficiales del evento, consolidando esta cita como una nueva referencia gastronómica en Tenerife.

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