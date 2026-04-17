EL DÍA te invita a vivir la fiesta más explosiva del año: ¡10 entradas dobles para LocoBongo Tenerife!

La cuenta atrás ha comenzado. La icónica fiesta Loco Bongo regresa por tercera vez a la isla, y promete superar todas las expectativas. El próximo viernes 1 de mayo de 2026, desde las 17:00 hasta las 00:00 horas, el exclusivo Bambú Lounge se transformará en un auténtico espectáculo de música, animación y diversión sin límites en el corazón de Santa Cruz de Tenerife.

Y en EL DÍA no queremos que te lo pierdas.

Por eso, lanzamos un sorteo irresistible: 10 entradas dobles para que vivas —o repitas— la experiencia Loco Bongo con quien tú elijas. Sí, has leído bien: veinte personas tendrán la oportunidad de sumergirse en una fiesta donde todo puede pasar.

🎉 Una experiencia que va más allá de la música

LocoBongo no es solo una fiesta. Es un show inmersivo inspirado en los míticos concursos de televisión de los años 90, donde podrás jugar, bailar, beber, participar en pruebas y ganar premios mientras disfrutas de un ambiente desbordante de energía y humor. El espectáculo estará presentado por la imprevisible XENON Spain, conducido por los inconfundibles Hermanos Cicuta y animado por un equipo de azafatas que garantizan diversión constante. Todo ello con la banda sonora en directo del DJ y productor Alex Barroso, quien mezclará los grandes éxitos de los 90 con los temazos actuales durante más de seis horas ininterrumpidas de fiesta, sorpresas y risas aseguradas.

Si ya estuviste en anteriores ediciones, sabes de lo que hablamos. Y si no… esta es tu oportunidad perfecta.

Datos del evento

📅 Fecha: Viernes, 1 de mayo

⏰ Hora: A partir de las 17:00 h

📍 Lugar: Bambú Lounge, Santa Cruz de Tenerife

¿Cómo participar en el sorteo?

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✅ ¡Cruzar los dedos y esperar a que una de las 10 entradas dobles sean tuyas!

📢¿Cuándo se anunciarán los ganadores?

Realizaremos el sorteo el jueves 30 de abril, y contactaremos de inmediato con los diez afortunados mediante los datos registrados en su cuenta. Es importante que los tengas actualizados (teléfono móvil y correo electrónico) para que podamos localizarte fácilmente. Puedes actualizarlos desde ''Mi cuenta' en tu perfil de usuario registrado' o registrarse directamente si aún no tienes una cuenta gratuita en www.eldia.es.

¡Mucha suerte a todos los participantes y nos vemos en la fiesta! 🥳✨