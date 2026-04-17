¿Qué hacer este fin de semana en Tenerife? Listado de planes

Tenerife sigue cargada de actividades durante los fines de semana en una apuesta tanto pública como privada por mantener el ocio en la Isla. Desde eventos de cine, humor y deportivos, diferentes opciones para vivir unos días diferentes. Si tenías pensando quedarte en casa, ve abriendo el armario a ver que te vas a poner porque no podrás evitar acudir a una de estas actividades.

Cine

Un fotograma de la película. / TEA

TEA Tenerife Espacio de las Artes programa este fin de semana, a las 19:00 horas, Un poeta, el último trabajo del cineasta colombiano Simón Mesa Soto. Nominado al Premio Goya a Mejor película iberoamericana, este filme muestra un relato íntimo y visualmente poderoso sobre la identidad, la resistencia y el desarraigo. Un poeta -protagonizado por Ubeimar Rios, Rebeca Andrade, Guillermo Cardona, Allison Correa y Margarita Soto- es una mezcla de drama y comedia social rodada en 16 mm, lo que le otorga una textura visual nostálgica y auténtica. La historia se ambienta en Medellín y sigue a Óscar Restrepo, un hombre de 56 años estancado en el cliché del poeta maldito.

Feria de Abril

La Laguna se viste de lunares, volantes y flores este fin de semana con la celebración de la Feria de Abril 2026, una cita que se consolida como el gran referente de la cultura andaluza en Canarias. El Parque de Las Mantecas se transformará en un auténtico "real" donde la música, el baile y la gastronomía serán los protagonistas absolutos. La cita será de 11:00 a 20:00 horas.

Humor

El Teatro Leal de La Laguna acoge este sábado el show Humo, con el que el cómico lanzaroteño Kike Pérez intenta explicar cómo vive la presión de las redes sociales y la inmediatez. A través de anécdotas divertidas y crudas reflexiones Pérez analiza la sociedad actual con el objetivo de “aceptarla, vivirla y reírla”. Habrá dos pases, a las 18:00 y a las 21:00 horas.

Cartel del espectáculo de Kike Pérez. / E. D.

El municipio de Candelaria también tendrá su cita con el humor este fin de semana con el Carcajada Candelaria Fest 2026. En concreto, los cómicos Dario López y Aarón Gómez actuarán este sábado, a las 21:00 horas, en la plaza del Centro Comercial Punta Larga, con entrada gratuita.

Deportes

La jornada deportiva de la semana llega este sábado de la mano del CD Tenerife, que se enfrentará al Arenas en el Heliodoro Rodríguez López. El partido comenzará a las 17:30 horas.

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Además, también este sábado tendrá lugar la carrera popular Binter NightRun por las calles de Santa Cruz de Tenerife.