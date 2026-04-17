El PP nombra una gestora en Granadilla de Abona presidida por Marcos Rodríguez
Su principal objetivo será "ordenar, cohesionar y preparar al equipo para afrontar con solvencia los retos del municipio"
El PP de Tenerife ha nombrado a Marcos Rodríguez presidente de la gestora de Granadilla de Abona y ha designado a Rafael Martínez como presidente del comité organizador de la asamblea en Arona.
El presidente del PP en Tenerife, Lope Afonso, ha afirmado en un comunicado que estos nombramientos buscan "construir una estructura sólida para conseguir que el partido tenga representación en todos los municipios".
Marcos Rodríguez, que junto a otra concejal del PP gobernó hasta 2025 con el PSOE y que en marzo de ese año firmó una moción de censura contra su propio grupo de gobierno, ha señalado que su principal objetivo al frente de la gestora será "ordenar, cohesionar y preparar al equipo para afrontar con solvencia los retos que tiene el municipio desde el respeto y el compromiso institucional".
El nuevo presidente de la gestora ha añadido que, a corto plazo, se abrirá un periodo de "diálogo, participación y trabajo coordinado" en el que afiliados y simpatizantes puedan aportar su visión.
Integrantes de la gestora
La gestora de Granadilla de Abona estará integrada también por Nicolás Barrera, como secretario, y por Nereyda González, Damelis J. Santos y Nahuel Ceballos, como vocales.
Por su parte, Rafael Martínez, presidente de la comisión organizadora de la asamblea en Arona, ha indicado que los aspirantes a presidir el futuro comité local deberán presentar su candidatura con un mínimo de 59 avales de afiliados del municipio.
Martínez ha señalado que esta exigencia "certifica la idoneidad necesaria para presidir el nuevo comité local".
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