El papa León XIV visitará Tenerife en junio: un regreso a la isla que ya conoció como agustino

La visita del papa León XIV a Tenerife el próximo 12 de junio no será un viaje a un territorio desconocido para el pontífice. Mucho antes de su elección, cuando era prior general de la Orden de San Agustín, León XIV ya había pisado la isla en al menos dos ocasiones, dejando una huella discreta pero significativa en la única comunidad agustiniana del Archipiélago.

Durante sus dos mandatos al frente de la orden, entre 2001 y 2013, su Santidad visitó la casa de los agustinos en el Puerto de la Cruz, un enclave modesto ubicado en el número 3 de la calle Benjamín J. Miranda, en pleno centro portuense. Además, está muy cerca de la parroquia de la Peña de Francia, de la que se encargan sus miembros en activo. Se trata de un edificio que no llama la atención especialmente entre la actividad hostelera y turística.

En la actualidad, esta comunidad está formada por cuatro religiosos y es la única de la Orden de San Agustín en el Archipiélago. Uno de ellos, Manuel Andrés, de 95 años, fue el único que ya residía en el edificio cuando Robert Francis Prevost, nombre del actual pontífice, realizó aquellas visitas.

El resto de la comunidad lo integran Ángel Andrés Blanco, superior de la casa, junto a Jojo Neyssery y Aldrin Alvarado, que recibieron la elección del nuevo papa con sorpresa y entusiasmo.

El pasado agustino en Tenerife

El vínculo del pontífice con Tenerife adquiere ahora un valor especial ante la inminente visita prevista para junio, que ha obligado ya a las instituciones a planificar un amplio dispositivo organizativo en la isla.

Su regreso, esta vez como jefe de la Iglesia católica, despierta expectación no solo por la dimensión del evento, sino también por el simbolismo de volver a un lugar que conoció desde dentro de su propia orden religiosa.

Sara Fernández

La presencia de los agustinos en Tenerife, sin embargo, está hoy muy lejos de la relevancia que tuvo en siglos pasados. La orden mantuvo un importante arraigo en municipios como La Laguna, La Orotava e Icod de los Vinos, hasta que procesos históricos como la Desamortización de Mendizábal provocaron la pérdida de buena parte de sus bienes y su progresivo declive.

No fue hasta mediados del siglo XX, entre 1953 y 1954, cuando los agustinos regresaron a la isla.

Tenerife se prepara así para recibir a León XIV en un contexto muy distinto al de sus anteriores visitas. Si entonces llegó como superior de una orden religiosa, en junio lo hará como papa.