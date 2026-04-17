Romería de San Marcos, en Tegueste: guía para vestir bien en una de las fiestas populares más importantes de la isla
El Ayuntamiento publica un listado sobre el buen uso de la vestimenta tradicional
Miles de personas acudirán el próximo domingo 26 de abril a la romería de Tegueste, uno de los eventos más populares de la isla y en el que los romeros disfrutan de la música y comida tradicionales. En estos días previos, los preparativos son la clave: desde la planificación para bajar en coche o transporte público, la comida que hay que llevar en las carretas o lo más importante: la vestimenta.
Porque si hay fiestas que merecen ser pulcros con la vestimenta son las que forman parte de nuestras tradiciones, ya sean romerías o bailes de magos. Y, por eso, el Ayuntamiento de Tegueste ha emitido una guía para el buen uso de la vestimenta tradicional. "Vestirse de maga o mago es mucho más que una elección estética: es respeto, identidad y cultura". Con esta frase se resume el sentimiento de quienes viven las festividades canarias con sentimiento y como lo que son, parte de nuestra propia idiosincrasia.
De esta manera, el objetivo de esta guía es que todos los asistentes el próximo domingo tengan claro cuál es el modo adecuado para vestirse de mago y disfrutar del folclore, las parrandas y la gastronomía canaria.
Recomendaciones
Para ir adecuadamente vestidos a las romerías y baile de magos, esta guía propone una serie de recomendaciones:
- Llevar la cabeza cubierta (ellos con sombrero; ellas con sombrero y pañuelo o solo pañuelo).
- Elegir prendas tradicionales: lino o algodón, faldas con vuelo, justillos y delantales.
- Cuidar la colocación de fajines, chalecos y complementos.
- El uso de delantales, como mínimo, hasta la rodilla.
- Llevar calzado tradicional: zapatos de piel o alpargatas.
- Utilizar bolsos o talegas de tejido tradicional.
- Respetar los materiales, colores y combinaciones propias de la indumentaria.
Lo que no hay que usar
Siguiendo estas recomendaciones, queda claro que no habría que utilizar ningún tipo de ropa o complementos actuales. Sin embargo, ante cualquier posible duda, el Ayuntamiento aclara cuáles son las prendas y accesorios que hay que evitar:
- Ropa actual: vaqueros, camisetas, escotes o prendas no tradicionales.
- Accesorios modernos: relojes, pulseras, gafas de sol, etc.
- Calzado deportivo.
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