Granadilla de Abona elaborará un catálogo municipal de patrimonio con participación ciudadana

El Ayuntamiento de Granadilla de Abona, a través de la concejalía de Patrimonio Histórico, cuyo responsable es Fredi Oramas, pone en marcha una iniciativa histórica para el municipio: la elaboración del Catálogo Municipal de Patrimonio, un documento clave que permitirá identificar, documentar y proteger los bienes con valor patrimonial, artístico, arquitectónico y cultural.

Con el objetivo de lograr un inventario lo más completo y representativo posible, el consistorio hace un llamamiento a la ciudadanía para que participe activamente en este proceso mediante una serie de reuniones abiertas, en las que podrán aportar conocimientos, propuestas y sugerencias.

El alcalde de Granadilla de Abona, José Domingo Regalado, destaca que “este catálogo marcará un antes y un después en la conservación de nuestro patrimonio, ya que no solo permitirá proteger nuestros bienes más valiosos, sino también reforzar nuestra identidad como municipio. Queremos que la ciudadanía sea protagonista de este proceso, porque su conocimiento del territorio es fundamental”.

"Este catálogo marcará un antes y un después en la conservación de nuestro patrimonio, ya que no solo permitirá proteger nuestros bienes más valiosos, sino también reforzar nuestra identidad como municipio. Queremos que la ciudadanía sea protagonista de este proceso, porque su conocimiento del territorio es fundamental" José Domingo Regalado — Alcalde de Granadilla de Abona

Por su parte, el concejal del área, Fredi Oramas, subraya que “la participación ciudadana es clave para construir un catálogo riguroso y completo. Cada vecino puede aportar información valiosa sobre espacios, inmuebles o elementos que forman parte de nuestra historia colectiva".

Reuniones ciudadanas

Las reuniones ciudadanas se celebrarán en diferentes núcleos del municipio, todas en horario de 17:00 a 19:00 horas, el lunes 27 de abril, en el salón de actos del Convento Franciscano San Luis Obispo (Granadilla casco); el martes 28 de abril, en la sala 3 del SIEC (San Isidro Espacio Cultural), y miércoles 29 de abril, en la Casa de la Cultura de Chimiche.

"Cada vecino puede aportar información valiosa sobre espacios, inmuebles o elementos que forman parte de nuestra historia colectiva" Fredi Oramas — Concejal de Patrimonio Histórico de Granadilla de Abona

Además de estas sesiones informativas, el ayuntamiento ha previsto el trabajo de un equipo técnico acreditado que realizará visitas a los bienes arquitectónicos de interés, ampliándose durante el mes de mayo al interior de los inmuebles, con el fin de completar la documentación necesaria.

Este catálogo no solo contribuirá a garantizar la conservación y protección del patrimonio histórico, artístico y cultural del municipio, sino que también aportará seguridad jurídica a la ciudadanía en la tramitación de licencias de obra y rehabilitación.

Blindar la memoria colectiva

Desde el consistorio se insiste en que proteger el patrimonio es proteger la memoria colectiva y la identidad local. En este sentido, se anima a toda la población a implicarse en este proceso participativo, porque la voz de la ciudadanía es fundamental en la construcción del patrimonio común.