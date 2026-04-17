La escalada de odio hacia el colectivo LGTBIQ+ enciende las alarmas en Canarias

La asociación Diversas Canarias ha advertido de una "situación límite" para el colectivo LGTBIQ+ ante el aumento de los discursos de odio y de las agresiones físicas, un escenario que, según denuncia, se está agravando al mismo tiempo que crece la visibilidad y la defensa pública de sus derechos.

El aviso lo lanzó este viernes el secretario de la entidad, Sergio Siverio, durante la presentación de los datos del proyecto Asterisco, en la que también aludió al informe Estado del Odio 2026, elaborado por la FELGTBI+ junto al Instituto de Políticas y Bienes Públicos del CSIC.

Siverio sostuvo que, mientras se consolidan avances en visibilidad y aumenta el respaldo institucional a los derechos del colectivo, también "se está produciendo una reacción cada vez más agresiva por parte de sectores de la ultraderecha y de quienes respaldan esos discursos".

A su juicio, ese clima tiene un efecto directo en la sociedad y se traduce en más rechazo, más discriminación y más episodios de hostilidad hacia las personas LGTBIQ+.

Diversas señala el caso de La Laguna

Como ejemplo de esa tensión, Siverio citó la polémica surgida en La Laguna tras la colocación de una bandera del colectivo asexual en el Ayuntamiento.

Según denunció, a raíz de ese gesto institucional se ha generado una especie de "caza de brujas", alimentada por discursos que cuestionan o ridiculizan a personas con una orientación sexual diversa.

El representante de Diversas rechazó además la idea de presentar como "chiringuitos" a quienes simplemente defienden o representan formas de diversidad afectivo-sexual, y reclamó una respuesta basada en el respeto y el reconocimiento.

El Cabildo llama a posicionarse frente al odio

La directora insular de Igualdad y Diversidad del Cabildo de Tenerife, Patricia León, coincidió en que existe un rechazo que se está intensificando y consideró que ese repunte se produce también como respuesta al compromiso firme de muchas instituciones con la defensa de los derechos del colectivo.

León planteó que la sociedad debe reflexionar sobre si está dispuesta a permitir que se cuestionen o se intenten borrar los derechos de las minorías, en referencia también a las personas asexuales. En ese contexto, reclamó una posición clara frente a los discursos de odio y defendió que no bastan las posturas ambiguas ni los mensajes tibios cuando están en juego derechos fundamentales.

Tenerife se reivindica como "muro de contención"

La directora insular defendió el papel del Cabildo de Tenerife como "muro de contención" frente a los discursos de odio y subrayó que el marco estratégico LGTBIQA+ aprobado el pasado año busca consolidar políticas de fondo, con enfoque interseccional y trabajo en red.

El objetivo, explicó, es que la protección de los derechos del colectivo no dependa de cambios políticos o de la voluntad puntual de quien gobierne en cada momento, sino que quede respaldada por una estrategia estable.