Hasta cuándo durará el calor en Tenerife: la bajada de temperaturas comenzará el lunes

La calima y las altas temperaturas que asfixiarán a la isla de Tenerife durante todo el fin de semana comenzarán a remitir a partir del lunes. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) sitúa el pico de estas calurosas jornadas entre el fin de semana y el arranque del lunes, cuando se registrarán temperaturas más propias de junio que de abril. A las altas temperaturas, que podría superar los 32 grados en diferentes puntos de Canarias, hay que sumar la presencia de polvo en suspensión.

A partir del lunes, la agencia espera un descenso claro de las temperaturas en Tenerife, aunque en algunos puntos seguirán siendo altas para la época, como en Lanzarote o Fuerteventura. Aunque aún existan dudas acerca de la evolución de las temperaturas, la isla experimentará durante los primeros días de la próxima semana una "normalización de las temperaturas", con sensaciones térmicas más agradables.

Predicciones del fin de semana

Para este fin de semana, se esperan nubes más espesas, además de una pequeña probabilidad de lluvia más débil en zonas centrales de la isla en la madrugada del sábado y domingo. El rastro de la calima seguirá siendo notable el sábado aunque para el domingo abandonará el Archipiélago. Se espera que las temperaturas ronden entre los 30°C, y que puedan llegar hasta los 34ºC con rachas de viento notables sobre todo en el sur de la isla, donde se esperan rachas de viento más fuertes, aunque irá amainando a medida que se desarrolle el fin de semana.

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Adiós a la calima en Canarias a partir del lunes

Durante el inicio de la próxima semana, la calima comenzará a disiparse dejando cielos parcialmente despejados en diferentes zonas de Tenerife. Se experimentará la bajada de temperaturas, sobre todo en el norte de la isla, gracias a rachas de viento que variarán notablemente en zonas de mayor relieve.