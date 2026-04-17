El Cabildo invierte 93.618 euros en el Polideportivo Hermanos Illada de Los Silos

El Cabildo Insular de Tenerife invierte, a través del área de Deportes, 93.618 euros en el Polideportivo Hermanos Illada de Los Silos. Las actuaciones, que empezaron en el pasado mes de septiembre, han sido cofinanciadas con un 80% del presupuesto total (117.022 euros) junto al ayuntamiento silense, dentro del Plan de Infraestructuras Deportivas de la Isla.

Concretamente, este viernes, la instalación municipal es inaugurada tras poco más de cuatro meses de actuaciones, que han incluido la mejora de la cancha tratando áreas hormigonadas y hoyos, la renovación del pavimento y vallado, nuevo alumbrado, la instalación de puertas de acceso, así como la rehabilitación de vestuarios y del almacén, entre otras. Asimismo, como novedad, el consistorio norteño ha incluido dos nuevas pistas de Pickleball, que serán gestionadas por el Club de Tenis Sibora con una escuela, dirigida por un monitor certificado por la Real Federación Española de Tenis.

"El municipio recupera unas instalaciones mejoradas, tras años de abandono. Este esfuerzo refleja nuestro compromiso por recuperar espacios de valor para la comunidad apostando, también, por el deporte como eje fundamental" Carmen Luz Baso — Alcaldesa de Los Silos

Para todas las edades

Para la consejera de Deportes, Yolanda Moliné, resulta "esencial el compromiso con la renovación y la actualización de los espacios deportivos de Tenerife. Los Silos contaba con una necesidad clara, y con el PIDT hemos podido colaborar con el Ayuntamiento, y modernizar un polideportivo, que disfrutará gente de todas las edades". En este sentido, Moliné destacó que "estamos en el mes de la Actividad Física y la Salud, así que la reapertura de un espacio que va a promover hábitos saludables y fomenta el deporte es una gran noticia para el municipio y para toda la Isla".

Vista área de las instalaciones deportivas silenses. / E.D.

Por su parte la alcaldesa de Los Silos, Carmen Luz Baso, indicó que "el municipio recupera unas instalaciones mejoradas, tras años de abandono. Este esfuerzo refleja nuestro compromiso por recuperar espacios de valor para la comunidad apostando, también, por el deporte como eje fundamental". Además, Baso resaltó que "la renovación del polideportivo no solo ofrece un espacio adecuado para la práctica deportiva, sino que también impulsa el bienestar social y la integración de nuestros vecinos. Agradecemos a todos los que han sido parte de este proceso, que marcará una nueva etapa".

"Es esencial el compromiso con la renovación y la actualización de los espacios deportivos de Tenerife. Los Silos contaba con una necesidad clara, y con el PIDT hemos podido colaborar con el Ayuntamiento, y modernizar un polideportivo, que disfrutará gente de todas las edades" Yolanda Moliné — Consejera de Deportes del Cabildo de Tenerife

Junto a la inversión realizada en el Polideportivo Hermanos Illada, el área de Deportes del Cabildo, mediante el Plan de Infraestructuras Deportivas de Tenerife, invertirá cerca de 100.000 euros en las canchas de Tenis del Club Sibora del municipio norteño. Un proyecto de reforma, que también cofinancia la Corporación, y que pretende mejorar la calidad de las instalaciones, además de sustituir la tierra batida por la superficie dura.