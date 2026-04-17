El ayuntamiento de Arona inaugura la nueva plaza a pie de playa de El Palm-Mar

El Ayuntamiento de Arona inaugura la nueva plaza pública a pie de playa de El Palm-Mar, un espacio en primera línea de costa que amplía las zonas de estancia y encuentro para residentes y visitantes y mejora la conexión peatonal con el paseo marítimo.

La alcaldesa de Arona, Fátima Lemes Reverón, destacó que "seguimos mejorando los espacios públicos del municipio con actuaciones que se notan en el día a día: más accesibilidad, más zonas de encuentro y un litoral más cuidado y disfrutable para residentes y visitantes". Lemes añadió que "El Palm-Mar gana un espacio pensado para la convivencia, para pasear y para disfrutar del entorno, con una plaza que se integra en la costa y refuerza la calidad urbana del núcleo".

"El Palm-Mar gana un espacio pensado para la convivencia, para pasear y para disfrutar del entorno, con una plaza que se integra en la costa y refuerza la calidad urbana del núcleo" Fátima Lemes Reverón — Alcaldesa de Arona

La plaza se sitúa a escasos metros del mar y ha sido concebida como un punto de uso diario, con un diseño que prioriza la amplitud, la accesibilidad y el tránsito peatonal en un entorno seguro y cómodo. El espacio incorpora zonas ajardinadas con vegetación adaptada al clima costero, áreas de descanso con mobiliario urbano, iluminación eficiente y una configuración preparada para acoger actividades culturales y sociales al aire libre.

Panorámica de la nueva plaza de playa de El Palm-Mar. / E.D.

Moderna y accesible

El concejal de Urbanismo, Javier Baute, señaló que "se trata de una intervención que ordena y mejora el frente marítimo, creando un espacio público moderno, accesible y conectado al paseo". Baute añadió que "esta actuación está dentro de la hoja de ruta marcada por la concejalía en el marco de la recepción de suelos, y ha sido posible gracias al trabajo del equipo de Gestión y Ordenación del Territorio, la implicación de los compañeros y la colaboración público-privada, esencial para que proyectos como este salgan adelante". Además, explicó que "la plaza ha sido diseñada para integrarse en el entorno costero, con soluciones que priorizan el peatón y con criterios de sostenibilidad en materiales y mantenimiento".

El proyecto, cuya firma se formalizó el 26 de marzo de 2026, se ha materializado en una actuación que refuerza el frente marítimo del núcleo y suma un nuevo espacio público en una zona en crecimiento. La nueva plaza se integra en el entorno litoral y contempla elementos de enfoque sostenible, como pavimentos permeables y medidas orientadas al ahorro de agua en el mantenimiento, además de su aportación a la vida diaria del barrio y al uso del espacio público.

Con esta apertura, el Ayuntamiento de Arona amplía los espacios públicos del municipio en el litoral, mejorando el entorno urbano de El Palm-Mar y su conexión directa con la costa.