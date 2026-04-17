Confirmado por Aena: estos son los dos aeropuertos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife afectados por la huelga indefinida de controladores aéreos

Los pasajeros que tengan previsto viajar o salir en avión hacia estas dos islas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife podrían sufrir retrasos e incidencias en sus vuelos como consecuencia de la huelga indefinida de controladores aéreos convocada por la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) y CCOO. Estos sindicatos han convocado paros para mejorar sus condiciones laborales.

A las 00:00 horas de este viernes 17 de abril han comenzado los paros en las torres de control gestionadas por Saerco, que en la provincia de Santa Cruz de Tenerife operan en dos aeropuertos:

Aeropuerto de La Palma

Aeropuerto de El Hierro

En ambos aeródromos podrían producirse retrasos e incluso cancelaciones, aunque Aena ha asegurado que los servicios mínimos estarán garantizados. Aun así, las organizaciones de consumidores recomiendan a los pasajeros consultar el estado de sus vuelos en las aplicaciones de las aerolíneas y acudir al aeropuerto con antelación por si se registra alguna incidencia.

Por ahora, no se prevé la desconvocatoria de esta huelga de controladores aéreos, por lo que los problemas en la operativa podrían prolongarse durante varios días.

Los sindicatos piden mejores condiciones laborales

Con esta huelga, USCA y CCOO buscan forzar una solución estructural a los problemas que están sufriendo los controladores aéreos de esta empresa. Entre sus principales demandas están el refuerzo de plantillas, el respeto a los descansos, una planificación más estable de turnos y condiciones laborales que, según reclaman, sean compatibles con la seguridad operativa.

El aviso incluye también la petición de mediación ante el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje, en un intento de desbloquear la situación. Las organizaciones ya se han reunido en ocasiones anteriores con la empresa, pero sin llegar a acuerdos.

Esta falta de consenso y el conflicto laboral han derivado en esta situación que llega a repercutir en dos aeropuertos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife.