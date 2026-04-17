La Aemet pone en aviso amarillo a Tenerife por calima y fuertes vientos

Vuelven los avisos amarillos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a Tenerife. En este caso, la isla se verá afectada por los fuertes vientos y la calima desde este sábado, una situación esta última que compartirá con el resto del archipiélago.

En concreto, en Tenerife se espera que los fuertes vientos azoten a la isla desde por la mañana, por lo que el aviso estará vigente desde las 09:00 horas. En este caso, aunque se espera viento de componente sur con rachas máximas de 70 kilómetros por hora, que afectarán principalmente a las cumbres centrales y de la dorsal, se podrán superar en las medianías orientadas al norte, donde se prevé que puedan superar los 90-100 kilómetros por hora.

De hecho, además del aviso amarillo, el Gobierno regional ha declarado la prealerta por vientos en el archipiélago a partir de las 04:00 horas de este sábado.

Intensa calima

El fenómeno más generalizado en todo el archipiélago será la intensa calima, que afectará, incluso a la visibilidad por debajo de los 3.000 metros.

Una situación que será similar a todas las islas, en las que el aviso dará comienzo a mediodía, exceptuando en La Palma, donde lo hará a las 18:00 horas.

Una jornada de calima en Tenerife. / Andrés Gutiérrez

El polvo en suspensión afectará, principalmente, a las medianías y zonas altas, aunque es probable que se extienda también a zonas bajas.

Previsión del tiempo

La previsión del tiempo de la Aemet para este sábado en el archipiélago indica que habrá un tiempo más propio del verano, con temperaturas que superarán los 30ºC en medianías de Tenerife y La Gomera así como en las islas orientales. De hecho, en estas últimas podrán superar incluso los 34 grados en algunos puntos del interior.

También se esperan intervalos de nubes medias y altas sin descartar de evolución durante la tarde en el interior de las islas centrales, con baja probabilidad de precipitación aislada y ocasional y, por la tarde-noche, se podría dar alguna tormenta.