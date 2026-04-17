La Aemet avisa: temperaturas en ascenso, calima y vientos fuertes este viernes en Tenerife

La previsión del tiempo para este viernes en Tenerife vendrá marcada por las temperaturas en ascenso, la calima y las rachas de viento, que llegarán a ser fuertes en algunos puntos. Así lo indica la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que prevé una jornada con nubosidad general, pero estable en general, que será el anticipo al tiempo veraniego que se espera de cara al fin de semana.

Durante este viernes, los termómetros en la isla oscilarán entre los 18 y los 25 grados, en un día en el que tanto las mínimas como las máximas estarán en ascenso.

Previsión del tiempo de la Aemet para la provincia tinerfeña recogida por EFE:

TENERIFE

Nubosidad alta en general, con intervalos de nubes bajas en el norte durante la madrugada por debajo de los 700 o 900 metros de altitud. Calima, afectando principalmente en medianías y cumbres, y especialmente a últimas horas en la vertiente sur. Temperaturas en ligero ascenso en costas, en moderado ascenso en medianías y zonas altas, sin descartar que sea localmente notable en cumbres. Viento del nordeste moderado en zonas bajas, con intervalos ocasionales de fuerte en el extremo noroeste y litoral sureste, donde no se descarta alguna racha localmente muy fuerte. Viento flojo a moderado de componente sur en medianías y zonas altas, con intervalos de fuerte en cumbres centrales donde no se descartan rachas localmente muy fuertes. Brisas en costa oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 18 25

Una jornada de calima en Masca. / Arturo Jiménez

LA GOMERA

Nubosidad alta en general, con intervalos de nubes bajas en el norte durante la madrugada por debajo de los 600 o 800 metros de altitud. Calima, afectando principalmente en medianías y cumbres. Temperaturas máximas en ligero ascenso en costas y moderado en medianías y cumbres; mínimas sin cambios o en ligero ascenso. Viento del nordeste moderado en zonas bajas, con intervalos ocasionales de fuerte en zonas bajas del sureste y oeste, sin descartar alguna racha localmente muy fuerte a primeras horas. Viento flojo a moderado de componente sur en cumbres y medianías. Brisas en costa suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 18 24

LA PALMA

Nubosidad alta en general, con intervalos de nubes bajas en el norte y este por debajo de los 700 o 900 metros de altitud, con escasa nubosidad baja durante la tarde. Calima, afectando principalmente en medianías y cumbres. Temperaturas máximas en moderado ascenso, que podrá ser notable en de cumbres. Mínimas sin cambios o en ligero ascenso. Viento del nordeste moderado, con intervalos ocasionales de fuerte en zonas bajas del litoral sureste y noroeste, predominando las brisas en el oeste. En medianías y cumbres, viento flojo a moderado de componente sur.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 15 25

EL HIERRO

Nubosidad alta en general. Calima, afectando principalmente en medianías y cumbres. Calima, afectando principalmente en medianías y cumbres. Temperaturas máximas en ligero ascenso en costas y moderado en medianías y cumbres; mínimas sin cambios o en ligero ascenso. Viento del nordeste moderado en zonas bajas, con intervalos ocasionales de fuerte en los extremos sureste y noroeste, especialmente a últimas horas cuando serán probables las rachas localmente muy fuertes. En cumbres y medianías, viento flojo a moderado de componente sur.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 11 16