Volver a Tenerife con empleo: así quiere la isla reconectar con sus jóvenes en Madrid

El Cabildo de Tenerife ha puesto en marcha en Madrid una nueva iniciativa para reconectar con jóvenes tinerfeños que viven fuera y facilitar que quienes quieran puedan regresar a la isla con una oportunidad laboral.

La acción arrancó este miércoles con un encuentro entre jóvenes de Tenerife residentes en Madrid y empresas con presencia en la isla o con necesidad de incorporar profesionales en sectores en crecimiento. El objetivo es crear una red estable de contacto entre el talento que salió de Tenerife y el tejido empresarial vinculado al territorio.

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, explicó que la intención es reunir a personas que en su momento dejaron la isla para estudiar, formarse o trabajar y abrir una vía para que puedan volver si así lo desean. Según señaló, la meta es construir una comunidad que permita que ese talento mantenga el vínculo con Tenerife y encuentre oportunidades reales de retorno.

Dávila aseguró además que, según una encuesta manejada por la corporación, siete de cada diez tinerfeños que se han marchado quieren volver en algún momento, un dato que el Cabildo quiere aprovechar para impulsar políticas activas de retorno vinculadas al empleo de calidad.

Sectores con oportunidades para volver a Tenerife

Desde el Cabildo subrayan que la isla está generando nuevas oportunidades en ámbitos como la biomedicina, el sector aeroespacial y el audiovisual, áreas que ya demandan perfiles cualificados y que podrían convertirse en una vía de regreso para muchos jóvenes que se han desarrollado fuera.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, y el consejero de Juventud, Serafín Mesa, a su llegada a un networking para conectar a jóvenes / Europa Press

El consejero de Juventud y Formación, Serafín Mesa, destacó que este tipo de encuentros buscan precisamente conectar talento y empresa para favorecer el retorno de profesionales a Tenerife. A su juicio, la falta de contacto directo entre ambas partes dificulta muchas veces que esas oportunidades lleguen a materializarse.

Mesa insistió en que estos sectores están llamados a generar muchos puestos de trabajo en los próximos años, lo que abre una puerta a quienes tuvieron que salir de la isla y ahora se plantean regresar para desarrollar allí su proyecto de vida.

Una red entre empresas y talento canario

Uno de los organizadores del evento, Sixto Lecuona, cofundador y director de operaciones de Hunger4Innovation, defendió que muchas empresas necesitan perfiles cualificados y tienen dificultades para localizar talento, también en Canarias.

Por eso, considera clave impulsar espacios de encuentro como este, que permiten no solo conectar con jóvenes preparados, sino también crear un vínculo útil a medio y largo plazo entre empresas y profesionales.

Entre los asistentes estuvo también Jorge Castillo, joven tinerfeño residente en Madrid, que puso en valor el nivel del talento insular y la importancia de crear comunidad fuera de la isla. En su opinión, reunir a profesionales tinerfeños en Madrid puede ayudar a que cada uno siga creciendo en su ámbito y, al mismo tiempo, mantenga abierta la posibilidad de volver.