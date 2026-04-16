Unanimidad en el pleno extraordinario para impulsar la recuperación de la playa de San Marcos de Icod de los Vinos

Todos los grupos políticos y los tres concejales no adscritos del Ayuntamiento de Icod de los Vinos votan a favor de la propuesta realizada por el gobierno local icodense (AI-PSOE) para adoptar un acuerdo que impulse la tramitación y ejecución del proyecto de recuperación de la playa de San Marcos en una sesión plenaria urgente y extraordinaria. El litoral icodense es actualidad por el debate político surgido en redes sociales y el cruce de acusaciones entre el actual alcalde, Javier Sierra (AI), y el antecesor en el cargo y actual viceconsejero de Infraestructuras del Gobierno de Canarias, Francis González (CC).

Aunque Coalición Canaria (CC) terminó votando a favor de la iniciativa del mandatario local, presentaron una enmienda a la totalidad de la propuesta. En la votación de esta rectificación nacionalista se quedaron solos: sus seis concejales votaron a favor, mientras que el resto de la Corporación local, otros 15 ediles, se posicionaron en contra. La enmienda presentada por la portavoz de CC, Mercedes Vera, se basó en impartir instrucciones al grupo de gobierno actual sobre cómo proceder institucionalmente en este asunto. "Van por el camino equivocado y se perdieron tres años preciosos. No se continuó con lo que había que hacer", aludió a las tareas realizadas en el mandato anterior por el exalcalde Francis González, gran ausente en el pleno extraordinario de este jueves.

La enmienda de adición que sí fue apoyada por unanimidad fue la del Partido Popular (PP), que propone pedir una prórroga al Gobierno de España para alargar la subvención de dos millones de euros recibida y destinada al proyecto de recuperación del frente costero de Icod de los Vinos.

Respuesta de Costas

Durante una intervención, Sierra anunció que la Dirección General de Costas del Ejecutivo regional se puso en contacto esta semana con el Ayuntamiento para solicitarles de nuevo el proyecto de la playa de San Marcos.