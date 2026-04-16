El último adiós sin salir del Norte: inauguran el primer tanatorio-crematorio

Dar el último adiós a un ser querido es uno de los pasos más trascendentales de la vida. Hasta ahora, para incinerar a alguien se tenía que acudir al área metropolitana. Una distancia que se hace más larga por el dolor de la pérdida. Ahora, es posible despedirse sin salir del Norte.

El Grupo Albia inauguró el jueves el primer tanatorio-crematorio de la vertiente norte de la Isla. Sus instalaciones facilitarán el servicio de incineración a unos 200.000 ciudadanos cubriendo una necesidad que es patente. Desde su apertura el pasado 2 de marzo, la instalación -ubicada en la salida 38 de la TF-5 en Los Realejos- realizó casi un centenar de cremaciones. Cualquier empresa funeraria o aseguradora que requiera de los servicios de incineración puede completarlos en estas instalaciones. Es la cuarta sede en Tenerife y la séptima en Canarias.

Un remanso de paz

El edificio es un remanso de paz. Inspira tranquilidad y cuenta con salas diseñadas para una despedida digna. Las vistas a la platanera y las ventanas diáfanas hablan de vida. Destaca la sala inmersiva de cremación: en el espacio, dividido por una gran cristalera tras la que se encuentra la maquinaria para la incineración, tres proyectores lanzan imágenes de paisajes idílicos a las paredes blancas acompañadas de música suave. El ambiente se puede elegir y personalizar "para dar el homenaje que decidan", explica el gerente de Albia en Tenerife, Luis Cruz Hernández.

Hay familias que optan por apartar a los más pequeños de la casa de los duelos. Pero otras no. Para las últimas, la infraestructura dispone de una sala infantil. Es la primera estancia de estas características en Canarias. "Es un espacio pensado para el apoyo al duelo de los menores. Creado para ellos, para que puedan estar más tranquilos", describe Cruz.

Servicio integral

El tanatorio-crematorio del norte de Tenerife es un espacio integral, por lo que se encuentran todos los servicios necesarios para una despedida: cinco salas de velatorio con luz natural que portan nombres de espacios naturales de la Isla, una sala multiconfesional –orientada a acoger cualquier creencia religiosa– con capacidad para más de 100 personas y próximamente se instalarán columbarios para depositar las urnas con las cenizas. Este último servicio no es habitual en los cementerios tinerfeños. También tienen sobre la mesa el proyecto para celebrar ceremonias al aire libre o la posibilidad de personalizar cualquier otro servicio.

Más allá de las rutinas fúnebres, el Grupo Albia cuenta con un departamento jurídico y con una Unidad de Atención al Duelo (UAD). "Nos enorgullece siempre hablar de esta unidad. Prestamos atención psicológica gratuita a las familias durante un año para acompañarles en este proceso", comenta Cruz Hernández.

Labor bonita

La muerte y la despedida de un ser querido es un tema generalmente tabú en la sociedad, pero existen lugares que ayudan a sobrellevar una pérdida. La nueva instalación fúnebre del Norte es un claro ejemplo de ello. "Nosotros nos sentimos orgullosos de devolver la dignidad a los fallecidos. Somos quienes los vamos a cuidar y aunque es cierto que es un ámbito desconocido y tabú, nos sentimos como enfermeros que realizan esta labor tan bonita", concluye el gerente de Albia en Tenerife.