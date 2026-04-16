Se llama Tenerife, pero no está en Canarias: así es el municipio colombiano que comparte nombre con la isla

La influencia de Canarias en ciudades de Latinoamérica es innegable. Ejemplo de ello es la planificación y arquitectura de La Laguna, que fue tomada de base en urbes como La Habana o Cartagena de Indias. Pero los lazos entre ambos pueblos, fuertemente arraigados gracias a la emigración isleña, nunca se han roto.

Si bien salta a la vista la influencia arquitectónica en ciudades populares, hay otras referencias que no son tan conocidas. Entre ellas, encontramos a Tenerife, pero no la isla canaria, sino la localidad colombiana ubicada a orillas del río Magdalena con la que comparte nombre, pero también otras curiosidades.

¿Quieres conocer algo más sobre este lugar?

Denominación

El nombre completo de este pueblo es San Sebastián de Tenerife. La primera parte (San Sebastián) viene por la costumbre española de denominar los lugares con el nombre del santo correspondiente; mientras que la segunda (Tenerife) se debe a un homenaje a la isla canaria o, más bien, a una persona relacionada con ella. En concreto, la historia narra que el capitán Francisco Enríquez, fundador del lugar, quiso homenajear a su jefe Pedro Fernández de Lugo, segundo Adelantado de las islas y gobernador de Tenerife y La Palma, y, por ello, le dio este nombre.

Gentilicio

Otra curiosidad de este lugar podemos encontrarla en su gentilicio. Pues si bien podríamos pensar que los habitantes del Tenerife colombiano también se llaman tinerfeños, no es así. En realidad, el gentilicio de la localidad americana es tenerifano o tenerifense.

Tierra de aborígenes

Pero sí que también encontramos similitudes en ambas tierras, pues las dos fueron habitadas por aborígenes. En el caso de España, por los guanches, y en Colombia, por los malibues, que incluían las tribus tepehuas, chimilas, karibes, mohicas y moscotes.

El alcalde de Tenerife junto a la presidenta insular, firmando en el libro de visitantes ilustres. / www.tenerife-magdalena.gov.co

Visitas célebres

Si hay otro hito que comparten ambos lugares es que las dos Tenerife recibieron la visita de los célebres científicos Alexander von Humboldt y Aimé Bonpland.

Tendiendo puentes

Precisamente, estos días el alcalde de Tenerife (Colombia), Jorge Miguel Mercado, ha visitado la isla y ha tenido un encuentro con la presidenta, Rosa Dávila, para reforzar los lazos entre ambos territorios.

Un encuentro, según explica la Alcaldía de Magdalena, que "permitió consolidar la voluntad política para avanzar en una hoja de ruta conjunta en turismo, educación, cooperación y desarrollo territorial".