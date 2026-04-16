Tegueste tendrá su primer Punto Limpio: el Cabildo de Tenerife arranca las obras para facilitar el reciclaje

El Cabildo de Tenerife ha iniciado las obras del nuevo Punto Limpio de Tegueste, una infraestructura que dará servicio a toda la comarca nordeste de la isla y que busca facilitar el reciclaje a los vecinos de una zona que hasta ahora estaba alejada de este tipo de instalaciones.

Los trabajos han comenzado con el desmonte del terreno y el movimiento de tierras y cuentan con un plazo de ejecución de ocho meses. La actuación dispone de un presupuesto de 778.000 euros.

Se trata del primer Punto Limpio del nordeste de Tenerife, una instalación pensada para la recogida selectiva de residuos urbanos previamente separados por la ciudadanía, con el objetivo de mejorar la gestión de los desechos, impulsar la sostenibilidad y acercar el reciclaje a más población.

La consejera insular del área, Blanca Pérez, destacó durante la visita a las obras que esta comarca se encontraba lejos de los puntos limpios ya operativos en la isla, por lo que esta nueva infraestructura permitirá ofrecer un servicio más cercano y útil a miles de vecinos.

Más reciclaje y menos vertidos incontrolados

Desde el Cabildo subrayan que el nuevo Punto Limpio ayudará no solo a fomentar la cultura del reciclaje, sino también a evitar vertidos incontrolados en la zona.

Además, la corporación insular defiende que facilitar este servicio puede incluso contribuir a reducir la tasa de residuos que pagan los vecinos, en función de lo que recojan las ordenanzas municipales.

El director de Residuos, Alejandro Molowny, insistió en que el reciclaje es clave para lograr que cada vez más materiales lleguen a instalaciones donde puedan ser correctamente tratados y convertidos en un recurso de valor.

Una red de puntos limpios que sigue creciendo en Tenerife

El futuro Punto Limpio de Tegueste se sumará a la red ya existente en Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, Güímar, Adeje, Buenavista del Norte, La Guancha, La Orotava y Arona.

Además, el Cabildo trabaja en nuevas infraestructuras en otros puntos de la isla, como Arico, San Miguel, Fasnia, Granadilla, Vilaflor, Guía de Isora y Los Rodeos.

La corporación recuerda que el uso de estos espacios es gratuito y destaca que durante el último año los puntos limpios de Tenerife recogieron 63.000 toneladas de residuos y fueron utilizados por 339.000 personas, una cifra que refleja el creciente uso de estas instalaciones por parte de la ciudadanía.