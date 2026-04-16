¡Atención! Evacuación de personas, mascotas y animales de granja: Tenerife prepara un simulacro de extinción de incendios

Estar preparado para los grandes incendios forestales es una máxima que siempre hay que seguir. Y más teniendo en cuenta las altas temperaturas que acompañan a Canarias en la época veraniega, que son un factor clave en la generación de este tipo de fuegos.

Por ello, el Cabildo de Tenerife prepara un ejercicio con el que podrán a prueba la capacidad de extinción y seguridad de los recursos participantes en un hecho de este tipo, teniendo en cuenta que la isla se ha visto afectada en los últimos años por grandes incendios que han afectado a zonas forestales de varios municipios.

Este simulacro es una prueba al inicio de la Campaña Contra Incendios 2026, que se desarrollará entre el 1 de julio y el 30 de septiembre y contará con la colaboración del Ejército de Tierra.

Dónde y cuándo

El simulacro tendrá lugar este 15 de mayo en la zona de interfaz urbano-forestal del municipio de La Guancha, donde entran en contacto vegetación y edificaciones.

Objetivo

El objetivo de esta prueba es evaluar las capacidades y respuestas de los medios propios y externos con los que cuenta la isla para luchar contra los incendios forestales. Y, más concretamente, en las áreas en las que convergen áreas urbanas y rurales. Es decir, donde entra en contacto la vegetación de los espacios naturales con las edificaciones de las zonas urbanas.

Además, se pondrá el foco en los protocolos de evacuación para garantizar la total seguridad de los vecinos.

Simulacro

En concreto, el simulacro consistirá en la evacuación ordenada de los vecinos, así como de sus mascotas y animales de granja desde un barrio del municipio, para lo que se creará un albergue municipal.

De esta manera, se plantean dos escenarios diferentes. Por un lado, la creación de incidencias, desarrollando situaciones hipotéticas que permitan evaluar diferentes respuestas; y, por otro, un ejercicio de toma de decisiones que estarán gestionadas entre el CECOPIN y el Puesto de Mando Avanzado insular, a través de los cuales se coordinarán las unidades operativas participantes y la gestión del incidente en tiempo real.