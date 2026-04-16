La seguridad en el Parque Nacional del Teide pasa de dos a 27 agentes

La seguridad del Parque Nacional del Teide pasa de apenas dos efectivos a 27. A los 14 agentes de medio ambiente –12 de ellos se acaban de incorporar al Cabildo de Tenerife tras una oposición– se sumarán de manera inmediata 13 efectivos pivados, en concreto guardas rurales. Estos últimos refuerzos se unirán al despliegue de vigilancia las 24 horas del día en tan solo dos semanas, una vez que el Consejo de Gobierno del Cabildo de Tenerife aprobó ayer la adjudicación del contrato de este servicio.

La corporación insular invierte en este incremento de los medios de control del emblema de la naturaleza canaria 3,4 millones de euros. El contrato tendrá una duración inicial de tres años y según la consejera del Medio Natural, Blanca Pérez, marca "un hito" en la gestión de la seguridad del Teide. "Refuerza la capacidad del Cabildo para proteger uno de los principales atractivos turísticos y naturales de la Isla, combinando prevención, vigilancia y actuación rápida frente a situaciones de riesgo", detalla.

La utilización de personal privado en el control del paraje declarado Patrimonio Mundial ha generado polémica entre los grupos políticos. El PSOE, la principal fuerza de la oposición, lamentó ayer la contratación de una empresa privada, con lo que entiende que el gobierno insular (Coalición Canaria y Partido Popular) "consolida un modelo de gestión que sustituye a agentes públicos por seguridad externa en uno de los espacios naturales más sensibles de Canarias".

La guardia rural está compuesta por personal con alta cualificación en el medio natural

La secretaria general de los socialistas tinerfeños, Tamara Raya, criticó que "se haya optado por la privatización de la seguridad en el Teide en lugar de reforzar los recursos públicos", y advirtió que "no tiene sentido sustituir a personal formado, preparado y con capacidad de actuación por empresas privadas que no cuentan con las mismas competencias".

El grupo de gobierno aclara que la guardia rural está compuesta por personal con alta cualificación en el medio natural y que hasta la Guardia Civil autoriza su labor. Recuerda asimismo que con estas incorporaciones, y las de los 12 agentes medioambientales que ya llevan una semana sobre el terreno, se resuelven unas carencias en el equipo de vigilancia de la cima de la Isla que viene del mandato anterior, en el que la presidencia del Cabildo tinerfeño estaba en manos precisamente de los socialistas.

El director de Medio Natural de la corporación, Pedro Millán, añadió que estos 13 guardas rurales estarán "supervisados y gestionados" por los agentes de medio ambiente del parque nacional, que "son los que organizarán y controlarán las tareas de vigilancia de estos nuevos compañeros". Según Millán, la gran extensión del espacio protegido –190 kilómetros cuadrados, equivalentes a 27.000 campos de fútbol–, los múltiples accesos y el gran número de visitantes –5,2 millones en 2025, la mayor cifra de un parque nacional en Europa– "exigían más protección". "Con el trabajo conjunto de los agentes de medio ambiente y los guardas rurales, vamos a poder cumplir todas las necesidades para ganar en más conservación y protección de una joya única en el mundo".

El servicio se centrará en la prevención y protección del Parque Nacional del Teide y algunos puntos del entorno, como los miradores de Chipeque, Ayosa, Lomo del Retamar y Los Poleos, afectados por la masificación de turistas. Entre sus funciones principales destacan: actuación rápida ante emergencias, accidentes, incendios y otros siniestros; vigilancia de áreas dentro y fuera del espacio; y coordinación de medidas preventivas y planes de contingencia.

El Cabildo recuerda que el equipo de guardas rurales cuenta con un coordinador experimentado en parques nacionales, formación en primeros auxilios y técnicas de observación y vigilancia, así como conocimiento de varios idiomas, lo que facilita la atención a turistas internacionales. Además, se dispone de una bolsa de horas adicionales para la administración, lo que garantiza la flexibilidad.

Aún sin estos refuerzos, las sanciones por infracciones al medio ambiente en el Parque Nacional del Teide aumentan un 358% en los dos últimos años al pasar de 81 en 2023, 224 al año siguiente y 371 el pasado 2025. En el mismo periodo, el cómputo de actas y multas en todos los espacios naturales protegidos de Tenerife subió un 110%.