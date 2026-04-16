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El restaurante de este pueblo marinero de Tenerife donde comer pescado y marisco fresco frente al mar: abierto desde hace más de 30 años

Venden entre 25 y 30 cajas de pescado a la semana

Pescado y marisco fresco

Pescado y marisco fresco / Instagram

Helena Ros

Helena Ros

En el sur de Tenerife, junto al mar, se encuentra uno de los pueblos marineros más bonitos de la isla donde hay un restaurante que lleva más de tres décadas conquistado el paladar de sus clientes. Se trata del Restaurante Los Abrigos, un lugar que se ha convertido en una parada obligatoria para quienes buscan pescado fresco.

Los creadores de contenido gastronómico @guachinchesmodernos han visitado el establecimiento para probar su pescado fresco y no han dudado en recomendárselo a sus seguidores. "Para comer buen pescado basta con preguntar a la gente de la zona. Varias personas coincidieron en Restaurante Los Abrigos, un mítico y referente desde hace más desde hace más de 30 años", afirman.

Una comida junto al mar

Quienes visitan este restaurante tiene claro que van a pedir, ya que sirven pescados y mariscos frescos. Los creadores de contenido comenzaron por unos boquerones —invitación de la casa— y la sopa de pescado antes de pasar al plato estrella. La parrillada mixta para dos personas, también se puede pedir solo de pescado o de marisco.

"Esta parrillada al ladito del mar, en este pueblito, por 60 euros dos personas no está ni tan mal", comentan. La parrillada está acompañada de papas arrugadas y tomate. Además, lanzan un consejo por si alguno de sus seguidores visita el local, "si por casualidad no quieren pedirse la parrillada, los chipirones se los tienen que pedir sí o sí y el pescado fresco está muy bueno también".

Más de 30 años abierto

Su éxito no es casualidad, ya que el restaurante lleva más de 30 añosa abierto y sirviendo productos frescos y de calidad. Según explican desde el propio local, pueden vender en torno a 25 o 30 cajas de pescado a la semana.

Terminaron la comida con un arroz con leche y piña "de El Hierro", una experiencia gastronómica que ascendió a 84,36 euros dos personas.

Horario y ubicación

Se encuentra en la calle La Marina, 3, en Los Abrigos (Granadilla de Abona). Cuenta con 4,5 estrellas en Google, lo que refleja la satisfacción de los clientes que han acudido a probar sus pescados y mariscos frescos.

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Abre todos los días de 12:00 a 22:00 horas, en horario ininterrumpidos. Los miércoles y jueves el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.

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