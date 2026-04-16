Muchos conductores tinerfeños lo desconocen: esta es la única vía para recurar el dinero de una multa de tráfico ya pagada

La Dirección General de Tráfico (DGT) impone sanciones a los conductores que no cumplan con la normativa establecida como no respetar los límites de velocidad establecidos en las carreteras tinerfeñas y del resto del país o utilizar dispositivos electrónicos, entre otras infracciones.

La más fácil es admitir el error y pagar la multa para que el importe sea la mitad de precio. Sin embargo, hay otos conductores que prefieren recurrir la sanción.

¿Puedo Recurrir una Multa de Tráfico ya Pagada?

Cuando un conductor decide pagar una multa, normalmente a pronto pago porque se reduce al 50% la denuncia, reconoce la infracción y renuncia al recurso administrativo. El artículo 85 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones deja claro que: "Iniciado un procedimiento sancionador, si el infractor reconoce su responsabilidad, se podrá resolver el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda". Aunque la sentencia 232/2021 del Tribunal Supremo permite presentar un recurso a través de la vía judicial.

Para llevar a cabo este proceso, se debe presentar una demanda judicial. El interesado cuenta con un plazo, desde el pago de la multa, para presentar la reclamación judicial. Además, para iniciar el proceso es necesario contar con todos los documentos relacionados con la multa como el justificante de pago, el boletín de denuncia y los documentos que acompañan la sanción. El objetivo es anular la sanción y recuperar el dinero pagado.

Cómo saber si tengo multas de tráfico / NEOMotor

Errores comunes en el pago de multas de tráfico

Además de los casos judiciales, si crees haber cometido un error al realizar el pago, también tienes derecho a solicitar la devolución de la multa. Este trámite es más sencillo porque se realiza a través de una solicitud a la DGT proporcionando

Justificante de pago de la multa

Impreso de solicitud de devolución de tasas

Copia de la resolución del recurso

Justificante de autorización del sancionado si la solicitud la hace otra persona

Este trámite es gratuito y el reembolso se realiza directamente a la cuenta bancaria que ha solicitado la devolución.

¿Cómo puedes solicitar la devolución del importe de una multa?

Si has pagado la multa, pero deseas solicitar una devolución puedes hacerlo de manera: