Así puedes inscribirte paso a paso para los actos de la visita del Papa a Tenerife: guía completa y requisitos clave

León XIV visitará España durante el mes de junio. Tenerife, Gran Canaria, Barcelona y Madrid podrán disfrutar de la visita del sumo pontífice, que ha generado mucha expectación para poder asistir a uno de sus actos. Para ello, se debe realizar una inscripción previa con el objetivo de lograr un pase definitivo. Aquí te dejamos todos los pasos que tienes que seguir.

La inscripción para asistir a los actos de la visita del papa ya puede realizarse de forma online exclusivamente a través de la plataforma oficial habilitada por la organización https://inscripciones.conelpapa.es/auth⁠. Este es un proceso diseñado para gestionar el aforo y organizar la asistencia a los diferentes eventos.

El papa León XIV en el papamóvil tras celebrar la misa de Pascua en la Basílica de San Pedro en el Vaticano en diciembre de 2025. / FABIO FRUSTACI / EFE

El sistema digital permite registrarse de manera individual o en grupo, seleccionar celebraciones y recibir posteriormente una confirmación con código QR para acceder a los actos.

Paso a paso: cómo inscribirse en la web oficial

El proceso de inscripción se realiza exclusivamente a través de la web oficial, donde los usuarios deben registrarse introduciendo sus datos personales, como nombre, apellidos y documento identificativo.

Una vez dentro, se puede elegir entre tres modalidades: inscripción individual, para una sola persona; familiar, destinada a grupos de entre 2 y 15 integrantes; o grupal, pensada para parroquias, comunidades u otros colectivos sin límite de participantes.

El sistema también permite crear o unirse a un grupo. En este caso, un responsable genera el grupo y comparte un enlace o código con el resto de miembros, que deberán solicitar su incorporación y ser validados.

Posteriormente, los participantes pueden seleccionar los eventos a los que desean asistir, filtrando por ubicación y eligiendo uno o varios actos antes de enviar la solicitud.

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Confirmación, QR y aspectos clave del registro

Una vez completado el formulario, la inscripción queda registrada, aunque es importante tener en cuenta que no garantiza plaza automática, ya que su objetivo principal es calcular la asistencia y organizar los espacios disponibles.

La confirmación definitiva se enviará más adelante a los inscritos, junto con un código QR imprescindible para acceder a los eventos programados.

La plataforma también incluye una opción específica para el clero, permitiendo indicar si se es sacerdote y si se desea concelebrar. En el caso de Tenerife, este procedimiento se gestionará directamente a través del Obispado, fuera del sistema online.

Este modelo digital busca mejorar la planificación de la visita papal, facilitando una distribución ordenada de los asistentes y evitando problemas de aforo en los actos más multitudinarios.