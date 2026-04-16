La odisea de aparcar un coche en Santa Cruz: casi dos horas y a dos kilómetros de casa

Es difícil ignorar el problema que arrastra Tenerife desde hace tiempo en la movilidad. La cantidad de coches que se encuentran en el parque móvil tinerfeño es una de las razones por las que los colapsos en las principales vías se suceden. Aunque este no es el único problema, ya que si el número de vehículos es alto, la dificultad de encontrar aparcamiento en los municipios más concurridos es elevada. Algo que pasa todos los días en Santa Cruz.

La capital tinerfeña recibe multitud de vehículos de otros puntos de la Isla, ya sea de personas que van a trabajar, a dejar a sus hijos en el colegio, para realizar algún trámite administrativo o, simplemente, para dar un paseo. Esto hace que a ciertas horas aparcar en el centro cotice al alza. Para pruebas, lo vivido por una vecina santacrucera, que se ha grabado durante su búsqueda de aparcamiento por el barrio de El Toscal.

En un vídeo colgado en sus redes sociales ha mostrado el resultado: casi dos horas para conseguir aparcamiento en Santa Cruz y dejando su vehículo a dos kilómetros de su propia vivienda. Una situación que se sucede diariamente y que, sin ir más lejos, ha provocado que lugares más periféricos de la capital, como puede ser el barranco de Anchieta, situado por debajo de Ifara, sea utilizado por muchas personas que van a trabajar a Santa Cruz a pesar de que este lejos.

Plazas de aparcamiento en Santa Cruz. / t

El recorrido

La usuaria, identificada en redes como @madeleinecabeza, comenzó su trayecto a las 11:30 de la mañana en el nuevo aparcamiento de la calle de la Rosa, estrenado hace unos meses. Tras, según ella, media hora esperando para que saliera un vehículo, decidió salir fuera a ver si lograba aparcar su coche.

A las 12:05 se encontraba en la avenida Francisco La Roche, comúnmente conocida como la avenida de Anaga. Allí no tuvo suerte, pues encontró hasta vehículos en doble fila esperando a que saliera un coche y poder aparcar. Una imagen que no es casual en Santa Cruz. Volvió al barrio de El Toscal, donde tampoco encontró sitio.

A las 12:45 ya estaba en la zona de Residencial Anaga, donde dio unas cuantas vueltas hasta que, finalmente, logró aparcar por esa zona en torno a las 13:15, a dos kilómetros de su vivienda. "Vivir en Santa Cruz es pedir un taxi para buscar tu propio coche", reflexiona esta usuaria tras lograr parar su coche en un lugar habilitado para ello.