'Noche de Taifas' elige Santa Cruz de Tenerife como localización para su programa especial de las Fiestas de Mayo

El programa de Televisión Canaria 'Noche de Taifas' ha elegido Santa Cruz de Tenerife como escenario para la grabación de su programa especial en exteriores con motivo de la celebración de las Fiestas de Mayo. La grabación tendrá lugar este viernes 17 de abril, a las 20:00 horas, en el entorno de la plaza de España, concretamente frente a la escultura de Anna y Olivia.

El evento, que ofrece a la ciudadanía la oportunidad de disfrutar en directo de uno de los programas más populares del Archipiélago con música en directo, será de carácter gratuito y se accederá al recinto hasta completar aforo por orden de llegada, por lo que se recomienda acudir con antelación para garantizar la entrada.

Para el alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, "el hecho de que un programa tan querido como 'Noche de Taifas' elija nuestra ciudad para una grabación especial con motivo de las Fiestas de Mayo es una gran noticia", a lo que añade que "Santa Cruz vuelve a convertirse en escaparate de nuestras raíces y tradiciones canarias en un entorno tan emblemático como la plaza de España".

El concejal de Fiestas, Javier Caraballero, reconoce por su parte que "esta grabación será un momento destacado dentro de nuestras Fiestas Fundacionales", a lo que suma "invitamos a toda la ciudadanía a participar y disfrutar de esta propuesta que refuerza nuestro arraigo cultural".