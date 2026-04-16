Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en TenerifeVisita del papa a TenerifeCB CanariasViolencia de géneroEl triunfo de las 'kellys'Regularización de inmigrantesSilo en el Puerto de Santa Cruz
instagramlinkedin

'Noche de Taifas' elige Santa Cruz de Tenerife como localización para su programa especial de las Fiestas de Mayo

El programa de Televisión Canaria grabará este viernes, 17 de abril, a las 20:00 horas en el entorno de la plaza de España, con entrada gratuita hasta completar el aforo

&quot;Noche de Taifas&quot; cargada de folclore, humor y músicas de todas las latitudes

"Noche de Taifas" cargada de folclore, humor y músicas de todas las latitudes / LP/DLP

El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

El programa de Televisión Canaria 'Noche de Taifas' ha elegido Santa Cruz de Tenerife como escenario para la grabación de su programa especial en exteriores con motivo de la celebración de las Fiestas de Mayo. La grabación tendrá lugar este viernes 17 de abril, a las 20:00 horas, en el entorno de la plaza de España, concretamente frente a la escultura de Anna y Olivia.

El evento, que ofrece a la ciudadanía la oportunidad de disfrutar en directo de uno de los programas más populares del Archipiélago con música en directo, será de carácter gratuito y se accederá al recinto hasta completar aforo por orden de llegada, por lo que se recomienda acudir con antelación para garantizar la entrada.

Para el alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, "el hecho de que un programa tan querido como 'Noche de Taifas' elija nuestra ciudad para una grabación especial con motivo de las Fiestas de Mayo es una gran noticia", a lo que añade que "Santa Cruz vuelve a convertirse en escaparate de nuestras raíces y tradiciones canarias en un entorno tan emblemático como la plaza de España".

Noticias relacionadas y más

El concejal de Fiestas, Javier Caraballero, reconoce por su parte que "esta grabación será un momento destacado dentro de nuestras Fiestas Fundacionales", a lo que suma "invitamos a toda la ciudadanía a participar y disfrutar de esta propuesta que refuerza nuestro arraigo cultural".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multa de 200 euros y pérdida de 2 puntos del carné por hacer un mal uso del parasol del coche: la Guardia Civil vigila a los conductores tinerfeños
  2. La visita del papa León XIV podría paralizar Tenerife: suspensión de clases y teletrabajo, sobre la mesa
  3. Tenerife da un nuevo paso para evitar los colapsos en la TF-5: el Cabildo acuerda el uso de 'grúas exprés' con la DGT
  4. La Aemet prevé rachas muy fuertes de viento y lluvias débiles este miércoles en Tenerife
  5. Archivada la investigación abierta contra el coronel Tienda por el ‘caso Cuarteles’
  6. El guachinche de Tenerife que ofrece comida casera y vino de cosecha propia en un entorno único: solo abre cuatro meses
  7. La Aemet advierte: lluvias ocasionales, rachas muy fuertes y temperaturas con pocos cambios este miércoles en Tenerife
  8. La visita del papa a Tenerife bate récords: ya triplica los voluntarios de la última visita de la Virgen de Candelaria a Santa Cruz

'Noche de Taifas' elige Santa Cruz de Tenerife como localización para su programa especial de las Fiestas de Mayo

'Noche de Taifas' elige Santa Cruz de Tenerife como localización para su programa especial de las Fiestas de Mayo

Tegueste tendrá su primer Punto Limpio: el Cabildo de Tenerife arranca las obras para facilitar el reciclaje

Tegueste tendrá su primer Punto Limpio: el Cabildo de Tenerife arranca las obras para facilitar el reciclaje

Así puedes inscribirte paso a paso para los actos de la visita del Papa a Tenerife: guía completa y requisitos clave

Así puedes inscribirte paso a paso para los actos de la visita del Papa a Tenerife: guía completa y requisitos clave

El calor vuelve a Tenerife este fin de semana: la Aemet prevé calima y temperaturas por encima de los 33 grados

El calor vuelve a Tenerife este fin de semana: la Aemet prevé calima y temperaturas por encima de los 33 grados

Volver a Tenerife con empleo: así quiere la isla reconectar con sus jóvenes en Madrid

Volver a Tenerife con empleo: así quiere la isla reconectar con sus jóvenes en Madrid

El Cabildo de Tenerife impulsa una jornada para mejorar la gestión del patrimonio en los municipios

El Cabildo de Tenerife impulsa una jornada para mejorar la gestión del patrimonio en los municipios

El restaurante de este pueblo marinero de Tenerife donde comer pescado y marisco fresco frente al mar: abierto desde hace más de 30 años

El restaurante de este pueblo marinero de Tenerife donde comer pescado y marisco fresco frente al mar: abierto desde hace más de 30 años

Ya está abierto el plazo de inscripción para asistir a los actos del papa León en Madrid y Canarias

Ya está abierto el plazo de inscripción para asistir a los actos del papa León en Madrid y Canarias
Tracking Pixel Contents