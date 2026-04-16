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La Librería del Cabildo reabre sus puertas el 30 de abril "como espacio de referencia"

El escritor tinerfeño Alberto Vázquez-Figueroa firmará ejemplares de sus obras durante la reapertura

José Carlos Acha (i) y Lope Afonso (d) en la Librería del Cabildo.

José Carlos Acha (i) y Lope Afonso (d) en la Librería del Cabildo. / E. D.

Efe

Santa Cruz de Tenerife

La Librería del Cabildo, que gestiona el área de Cultura y Museos de Tenerife a través de la empresa pública Ideco, volverá a abrir sus puertas el próximo 30 de abril tras permanecer cerrada durante más de seis años y con el objetivo de ser un "espacio de referencia para la cultura canaria".

En un comunicado, el Cabildo de Tenerife ha asegurado que la reapertura supone recuperar uno de los espacios culturales más singulares de la isla y se hará, además, de la mano del escritor tinerfeño Alberto Vázquez-Figueroa, quien protagonizará la jornada con la firma de ejemplares de sus obras.

Este escritor canario, además, ha sido propuesto recientemente para recibir la Medalla de Oro de la isla en reconocimiento a su trayectoria y su contribución a la proyección cultural de Canarias.

Visita a la librería

El vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso; y el consejero insular de Cultura, Museos y Deportes, José Carlos Acha, han visitado esta mañana el inmueble para supervisar los últimos detalles de la puesta en marcha de la librería, especializada exclusivamente en publicaciones vinculadas a Canarias.

"La reapertura de la Librería del Cabildo supone recuperar un espacio público al servicio de la ciudadanía y de la cultura canaria, que vuelve a abrir sus puertas reforzando su papel como herramienta de apoyo al sector editorial del archipiélago y como punto de encuentro para quienes quieren acercarse a nuestra identidad a través de los libros", ha destacado el vicepresidente insular, Lope Afonso.

José Carlos Acha ha expresado que quieren que la librería se consolide como un punto de referencia para la difusión del patrimonio cultural del archipiélago, con un amplio catálogo que abarca desde la historia y la literatura hasta la ciencia, las tradiciones y el pensamiento contemporáneo canario.

"Más allá de su función como punto de venta, la Librería del Cabildo renace con la vocación de acercar el conocimiento local a la ciudadanía, poniendo en valor la producción editorial canaria y facilitando el acceso a obras que contribuyen a comprender la realidad de las islas", añade la nota.

Programa de actividades

En esta nueva etapa, el espacio refuerza además su papel como lugar de encuentro cultural, incorporando una programación de actividades que complementarán la experiencia del visitante y que se darán a conocer próximamente.

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Ubicada junto al Teatro Baudet en Santa Cruz, la Librería del Cabildo abrirá en horario de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 (de lunes a miércoles); los jueves y viernes cerrará a las 19:00 (para dar paso a la programación de actividades culturales) y el horario de apertura al público los sábados será de 10:00 a 13:00 horas.

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