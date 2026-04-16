El Hospital de La Candelaria estrena un nuevo quirófano en Paritorio

El Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, en Tenerife, ha incorporado un nuevo quirófano en el área de Paritorio que estará destinado principalmente a la atención de cesáreas urgentes, una mejora que permitirá actuar con más rapidez en situaciones que requieren una intervención inmediata.

La reforma ha supuesto una inversión de más de 650.000 euros y ha permitido habilitar una nueva zona quirúrgica dentro del servicio de Ginecología y Obstetricia, adaptada a las condiciones de esterilidad y seguridad necesarias para este tipo de procedimientos.

La principal ventaja de esta nueva instalación es que evita el traslado de las pacientes que necesitan una cesárea urgente al área quirúrgica general, lo que agiliza la respuesta médica y mejora la seguridad tanto para la madre como para el bebé.

Un quirófano para actuar más rápido

Las cesáreas urgentes son aquellas que se producen durante el periodo intraparto, es decir, desde el inicio del trabajo de parto hasta la expulsión de la placenta. En estos casos, reducir tiempos puede ser clave.

Con este nuevo espacio, el hospital busca mejorar la capacidad de actuación del equipo asistencial y ofrecer una atención más rápida en uno de los momentos más delicados del proceso obstétrico.

Más medios en el área de Paritorio

El servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital de La Candelaria cuenta actualmente con siete paritorios y un equipo formado por 16 profesionales, entre especialistas en Obstetricia y Ginecología, matronas, enfermeras, anestesistas, técnicos en cuidados auxiliares de enfermería, celadores y personal de limpieza.

Además, recientemente se ha reforzado la plantilla con la incorporación de un TCAE, dos enfermeras y un celador.

Más de 127.000 partos atendidos

Desde su puesta en marcha en 1966, el servicio se ha reubicado y transformado en varias ocasiones para adaptarse a las necesidades del centro y mantener la innovación en la atención a las pacientes.

En todo este tiempo, sus profesionales han asistido más de 127.000 partos. Solo en 2025, los paritorios del hospital atendieron 2.407 partos y registraron 49 partos múltiples, con una edad media de las madres de 33 años.