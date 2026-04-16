El Gobierno de Canarias activa la prealerta por calima en Santa Cruz de Tenerife: empeora la calidad del aire desde este jueves

El tiempo en Tenerife da un nuevo giro este jueves con la activación de la prealerta por calima en toda Canarias, una situación decretada por el Gobierno autonómico a partir de las 13:00 horas. La medida, basada en los datos de la AEMET, responde a la llegada de una intrusión de aire sahariano que irá ganando intensidad en los próximos días.

El episodio comienza este jueves con calima ligera en zonas altas, pero irá evolucionando rápidamente. Según las previsiones, a partir de la noche la situación se intensificará y durante el viernes afectará de forma más clara a medianías y cumbres de Tenerife, especialmente en las vertientes orientadas al sur.

Aunque en zonas por debajo de los 300 metros la incidencia será menor en un primer momento, la tendencia es a que la calima se extienda progresivamente, dejando un ambiente más turbio y seco en la isla.

Canarias: empeoramiento progresivo y aviso por salud

En el conjunto del archipiélago, el episodio comenzará en las islas orientales y se irá extendiendo al resto. Gran Canaria será una de las primeras en notar un aumento significativo de la calima desde la noche del jueves, mientras que el viernes el fenómeno se intensificará también en Fuerteventura, Lanzarote, La Gomera y Tenerife.

De cara al fin de semana, la AEMET prevé un empeoramiento generalizado, con una mayor concentración de polvo en suspensión en todas las islas, lo que provocará una reducción de la visibilidad y un ambiente más cargado.

Este tipo de situaciones puede tener impacto en la salud, especialmente en personas con enfermedades respiratorias o crónicas, por lo que se recomienda extremar las precauciones y seguir los consejos de autoprotección de las autoridades.

En definitiva, Tenerife entra en un episodio de calima que irá a más en los próximos días, dentro de un escenario de calor y aire sahariano que marcará el tiempo en Canarias hasta el fin de semana, según advierten la AEMET y el Gobierno regional.