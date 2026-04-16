Los Cristianos comienza la colocación de los primeros bloques para reforzar su dique tras los daños por oleaje
Con una inversión de 5,3 millones de euros, Puertos de Tenerife refuerza el dique exterior del puerto de Los Cristianos, con previsión de finalizar las obras durante este año
Las obras de refuerzo del dique exterior del puerto de Los Cristianos han dado un paso clave con la colocación de los primeros bloques de hormigón, una actuación que busca consolidar las reparaciones realizadas tras los daños causados por los episodios de fuerte oleaje.
Los trabajos se están realizando en horario nocturno para no interferir en la operativa habitual del puerto, uno de los puntos estratégicos de conexión marítima en Tenerife.
El proyecto cuenta con una inversión total de 5,3 millones de euros, de los que más de 4,5 millones están cofinanciados por la Unión Europea a través de los Fondos FEDER. La previsión es que la actuación quede terminada a lo largo de este año.
400 bloques de 30 toneladas
La intervención contempla la colocación de 400 bloques de hormigón de 30 toneladas cada uno, fabricados en una parcela del Polígono de Granadilla y trasladados progresivamente hasta el puerto de Los Cristianos.
Antes de iniciar esta fase, el pasado mes de marzo se ejecutó prácticamente toda la escollera prevista, que servirá ahora de base para el nuevo manto de bloques que reforzará la estructura del dique.
Obras con medidas para proteger el medio marino
Puertos de Tenerife explica que, antes del arranque de estos trabajos, se instaló una barrera antiturbidez para reducir al máximo el impacto sobre el entorno marino, en cumplimiento del Plan de Vigilancia Ambiental.
Además, por condicionantes medioambientales, no se podrá verter escollera al mar durante los meses de abril, mayo, junio y julio, al coincidir con el periodo de cría del angelote, una especie protegida cuya presencia en la zona obliga a extremar las precauciones.
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