El calor vuelve a Tenerife este fin de semana: la Aemet prevé calima y temperaturas por encima de los 33 grados
El Archipiélago pasará de la estabilidad a un episodio de altas temperaturas con aire sahariano desde el viernes
El tiempo en Tenerife dará un giro claro a lo largo de esta semana, pasando de la estabilidad actual a un episodio marcado por el calor y la calima. Según la Agencia Estatal de Meteorología, las temperaturas irán en ascenso progresivo hasta alcanzar su punto álgido el sábado, cuando podrían rozarse o incluso superarse los 33 grados en Canarias, especialmente en zonas del interior.
Este jueves, la Isla mantiene una situación tranquila, con intervalos nubosos en el norte y cielos poco nubosos en el resto, además de una baja probabilidad de lluvias débiles en medianías. Las temperaturas se mantienen estables, con un asceso térmico notable en varios puntos de Tenerife.
Sin embargo, el viernes marcará el inicio del cambio. La Aemet prevé la llegada de calima a Tenerife, especialmente en medianías y cumbres, junto a un ascenso moderado de las temperaturas, que será más notable en zonas altas.
Fin de semana: calor intenso y calima en Canarias
El sábado será el día más destacado del episodio. En Tenerife, se esperan cielos poco nubosos o despejados, pero con presencia de calima en altura y un ambiente claramente más cálido.
Las temperaturas subirán de forma generalizada en toda Canarias, con valores que superarán los 30 grados en muchas zonas y que podrían alcanzar o incluso superar los 33 grados, según la Aemet. Este ascenso será más acusado en vertientes norte y oeste, así como en medianías.
Además, se producirá un cambio en la dirección del viento, con predominio de componente sur en cumbres y rachas fuertes en algunas áreas, lo que favorecerá la entrada de aire cálido y seco.
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