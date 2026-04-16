El Cabildo de Tenerife inaugura 'Renueva Hogar' para dinamizar la economía insular y generar empleo especializado

Dicen que no hay nada peor que meterse en reformas, que todo empieza con una declaración de buenas intenciones y termina con retrasos, una ampliación del presupuesto y alguna que otra cosa que no acaba siendo del agrado del contratante. Si no se ha arrepentido tras repasar lo peor que le puede suceder cuando inicia un cambio de imagen en su casa y quiere seguir adelante, el lugar que busca está en Renueva Hogar, la feria que encaja como un anillo a un dedo si le quiere dar un giro de 180 grados a su vivienda. Se inauguró ayer en el Recinto Ferial de la capital tinerfeña y sus puertas permanecerán abiertas hasta el próximo domingo. Las mejores previsiones indican que el número de visitantes podría superar las 10.000 personas.

Desde un colchón a un jacuzzi

Colchones, pérgolas y hasta jacuzzis se ofertan en un espacio que llama la atención no sólo a los curiosos que suelen ir de feria en feria a matar el tiempo durante un fin de semana, sino a potenciales clientes que en estos momentos tienen entre ceja y ceja «hacer un lavado de cara» a su casa. Importante. Antes de ponerse en marcha conviene armarse de paciencia, tener el talonario preparado y, sobre todo, confiar en los mejores profesionales. Ayer, por ejemplo, el ambiente en el Recinto Ferial estaba un poco desangelado, pero todo parece indicar que el aluvión de visitantes se va a producir en las próximas horas, especialmente, durante las jornadas del sábado y el domingo.

El vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, fue el encargado de inaugurar la segunda edición de Renueva Hogar, el evento de referencia en Canarias, dedicado a la reforma y moderninación de la vivienda. Una de las primeras menciones que realizó el dirigente popular sobre lo que supone esta cita estuvo vinculada a la actividad económica que se genera alrededor de este sector: «La hoja de ruta estratégica que impulsamos desde la institución insular, reflejando una administración que cree en la colaboración público-privada para dinamizar la economía insular y generar empleo especializado, con el objetivo de que Tenerife se consolide como un territorio de oportunidades para las empresas y de soluciones para los ciudadanos», explicó Lope Afonso. En este sentido, subrayó que el sector de la construcción es «un pilar en nuestra economía, que apuesta por la innovación continua, por la sostenibilidad, y aportando mucho valor, movilizando oportunidades de empleo».

"Esta Feria es una herramienta estratégica para generar empleo y fortalecer la economía de Tenerife" Lope Afonso — Vicepresidente del Cabildo de Tenerife

Lope Afonso, en el centro de la imagen, durante la presentación de ayer en el Recinto Ferial. / E.D.

Un referente económico

El consejero insular de Industria, Manuel Fernández, destacó en su intervención el papel del sector de la construcción como motor industrial, y en este sentido, aseguró que «apoyamos esta Feria porque el sector de la reforma y el equipamiento es un pilar fundamental de nuestra industria local», a lo que agregó que «con este evento, Tenerife se convierte en referente de este sector económico».

"Esta feria ofrece respuestas tangibles a la demanda de mejora habitacional en la Isla" Oscar Izquierdo — Presidente de Fepeco

Fernández, además, animó a visitar «un espacio en el que 45 empresas muestran que la vanguardia y la innovación están presentes en Tenerife, desde la domótica hasta las energías renovables, ofreciendo al consumidor final la seguridad de contratar a profesionales que cumplen con los más altos estándares».

En unos términos parecidos se manifestó el presidente de los constructores de Tenerife, Óscar Izquierdo, quien no lo dudó a la hora de comentar que «esta feria ofrece respuestas tangibles a la demanda de mejora habitacional en la Isla».

Renueva Hogar se puede visitar hasta el domingo y sus usuarios podrán acceder de forma gratuita a una oferta integral que abarca desde la carpintería, pintura y climatización hasta las casas prefabricadas y sistemas de seguridad. El evento responde a una necesidad real detectada en el mercado, permitiendo a los ciudadanos comparar opciones y recibir asesoramiento especializado en un sólo punto de encuentro: el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife. Y es que además del área comercial, el programa incluye charlas técnicas sobre el Plan Anticrisis para la eficiencia energética, asesoramiento inmobiliario y demostraciones de soluciones sostenibles para mejorar el rendimiento de su hogar, consolidando a la feria como un espacio de formación y divulgación.