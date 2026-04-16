El Cabildo de Tenerife impulsa una jornada para mejorar la gestión del patrimonio en los municipios

El Cabildo de Tenerife ha inaugurado este jueves una jornada formativa sobre patrimonio histórico y cultural dirigida a los ayuntamientos de la isla, con especial atención a los municipios con menos de 20.000 habitantes.

La iniciativa reúne a 100 participantes y busca reforzar la capacidad de los consistorios para gestionar, proteger e intervenir de forma adecuada sobre el patrimonio cultural, un ámbito que suele plantear dudas técnicas y jurídicas a las administraciones locales.

Durante la apertura de la jornada, el consejero de Presidencia del Cabildo, José Miguel Ruano, subrayó que la conservación del patrimonio histórico es una responsabilidad compartida entre todas las administraciones y destacó el papel de los ayuntamientos como primera línea de actuación en la defensa del legado cultural de Tenerife.

Por su parte, la consejera de Atención Ciudadana y Calidad de los Servicios, Candelaria Padrón, explicó que el objetivo del encuentro es ofrecer a los municipios una formación práctica, útil y adaptada a sus necesidades reales, de manera que puedan tomar decisiones con más seguridad y mejorar su gestión administrativa en esta materia.

Claves para actuar sobre el patrimonio

La jornada pone el foco en algunos de los asuntos más delicados para los ayuntamientos cuando tienen que intervenir sobre bienes culturales o resolver expedientes relacionados con el patrimonio.

Entre los temas abordados figuran el régimen jurídico y los instrumentos de protección del patrimonio cultural en bienes que no están declarados Bien de Interés Cultural (BIC) ni catalogados, la ordenación de conjuntos históricos cuando no existe un plan especial de protección, la relación entre la autorización sectorial del Cabildo y la licencia urbanística municipal, así como la posible responsabilidad patrimonial de la Administración en este ámbito.

Apoyo técnico y jurídico a los municipios

La directora insular de Patrimonio Histórico, Isabel de Esteban, destacó la necesidad de contar con conocimiento técnico y jurídico especializado para afrontar correctamente los retos que plantea la protección del patrimonio cultural.

Según señaló, este tipo de encuentros permite abordar cuestiones complejas pero fundamentales para que las administraciones públicas actúen con rigor y con una visión integradora.

La jornada, de carácter presencial y con una duración de cinco horas, incluye varias ponencias especializadas impartidas por expertos en derecho administrativo y urbanismo.