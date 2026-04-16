Dos años de cárcel por quedarse con 68.000 euros de la venta de un piso en Tenerife

Un agente inmobiliario ha aceptado una condena de dos años de cárcel y el pago de una multa de 1.000 euros por quedarse con casi 68.000 euros procedentes de la venta de un apartamento en Puerto de la Cruz del que no era propietario.

El procesado, que compareció en junio de 2024 en una notaría de La Orotava como supuesto apoderado del vendedor, recibió el dinero de la transacción pero nunca se lo entregó al legítimo dueño del inmueble.

Tras alcanzar un acuerdo de conformidad, el acusado deberá devolver los 68.000 euros al afectado, cantidad que motivó la denuncia ante el juzgado por un delito de apropiación indebida.

Pena inferior por reconocer los hechos

La Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife solicitaba inicialmente una pena de tres años de prisión, que finalmente se ha reducido a dos años tras el reconocimiento de los hechos por parte del encausado.

El tribunal ha concedido la suspensión de la ejecución de la pena, por lo que el procesado no entrará en prisión a condición de que no vuelva a delinquir en el plazo de dos años y cumpla estrictamente con el calendario de pagos acordado.

La defensa del agente inmobiliario ha anunciado tras la vista que no tiene intención de recurrir el fallo, que ya es firme.