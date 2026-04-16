Dos años de cárcel por quedarse con 68.000 euros de la venta de un piso en Tenerife
También deberá devolver el dinero y pagar una multa de 1.000 euros
Un agente inmobiliario ha aceptado una condena de dos años de cárcel y el pago de una multa de 1.000 euros por quedarse con casi 68.000 euros procedentes de la venta de un apartamento en Puerto de la Cruz del que no era propietario.
El procesado, que compareció en junio de 2024 en una notaría de La Orotava como supuesto apoderado del vendedor, recibió el dinero de la transacción pero nunca se lo entregó al legítimo dueño del inmueble.
Tras alcanzar un acuerdo de conformidad, el acusado deberá devolver los 68.000 euros al afectado, cantidad que motivó la denuncia ante el juzgado por un delito de apropiación indebida.
Pena inferior por reconocer los hechos
La Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife solicitaba inicialmente una pena de tres años de prisión, que finalmente se ha reducido a dos años tras el reconocimiento de los hechos por parte del encausado.
El tribunal ha concedido la suspensión de la ejecución de la pena, por lo que el procesado no entrará en prisión a condición de que no vuelva a delinquir en el plazo de dos años y cumpla estrictamente con el calendario de pagos acordado.
La defensa del agente inmobiliario ha anunciado tras la vista que no tiene intención de recurrir el fallo, que ya es firme.
- Multa de 200 euros y pérdida de 2 puntos del carné por hacer un mal uso del parasol del coche: la Guardia Civil vigila a los conductores tinerfeños
- La visita del papa León XIV podría paralizar Tenerife: suspensión de clases y teletrabajo, sobre la mesa
- Tenerife da un nuevo paso para evitar los colapsos en la TF-5: el Cabildo acuerda el uso de 'grúas exprés' con la DGT
- La Aemet prevé rachas muy fuertes de viento y lluvias débiles este miércoles en Tenerife
- Archivada la investigación abierta contra el coronel Tienda por el ‘caso Cuarteles’
- Enviados a prisión por dar una brutal paliza a un joven para robarle en Tenerife
- El guachinche de Tenerife que ofrece comida casera y vino de cosecha propia en un entorno único: solo abre cuatro meses
- La Aemet advierte: lluvias ocasionales, rachas muy fuertes y temperaturas con pocos cambios este miércoles en Tenerife