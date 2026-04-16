Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en TenerifeBinter NightRunTalleres de defensa personal en Santa CruzInscripciones para ver al papaLista de espera para cirugíasRegularización de inmigrantes
instagramlinkedin

La Aemet prevé calima y temperaturas de hasta 25 grados en Tenerife este viernes

El polvo en suspensión afectará, principalmente, a las medianías y cumbres de la isla

Mapa del tiempo.

Mapa del tiempo. / Meteored

Raúl Robledo

Santa Cruz de Tenerife

El buen tiempo ya se nota en Tenerife y para este viernes se prevé una jornada similar. Según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se espera nubosidad alta, con intervalos de nubes bajas en el norte durante la madrugada por debajo de los 500 - 700 metros de altitud.

La calima afectará, principalmente, a las medianías y cumbres de la isla, dejándose notar especialmente a últimas horas en la vertiente sur.

Las temperaturas, por su parte, seguirán en ligero ascenso en costas, en moderado ascenso en medianías y zonas altas, sin descartar que sea localmente notable en medianías. En concreto, los termómetros oscilarán entre los 18 y los 25 grados.

Jornada de calor en Tenerife

Jornada de calor en Tenerife. / María Pisaca

Viento del nordeste moderado en zonas bajas, con intervalos ocasionales de fuerte en el extremo noroeste y litoral sureste. Viento flojo a moderado de componente sur en medianías y zonas altas, con intervalos de fuerte en cumbres centrales donde no se descartan rachas localmente muy fuertes.

Previsión general

En cuanto a la previsión para el conjunto del archipiélago, el fenómeno más significativo será la calima, en una jornada en la que los termómetros ya podrán superar los 30 grados en zonas de interior de Fuerteventura y Lanzarote, así que como en las medianías sur y oeste de Gran Canaria.

Nubosidad alta en general, con intervalos de nubes bajas durante la madrugada en Lanzarote, Fuerteventura y norte de las islas montañosas.

Noticias relacionadas y más

Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero ascenso; máximas en ligero ascenso en costas y moderado en medianías y cumbres, donde puede ser localmente notable. Viento moderado del nordeste en costas, más intenso en el sureste y el noroeste, donde no se descarta alguna racha localmente muy fuerte de madrugada. En cumbres y medianías, flojo a moderado de componente sur.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multa de 200 euros y pérdida de 2 puntos del carné por hacer un mal uso del parasol del coche: la Guardia Civil vigila a los conductores tinerfeños
  2. La visita del papa León XIV podría paralizar Tenerife: suspensión de clases y teletrabajo, sobre la mesa
  3. Tenerife da un nuevo paso para evitar los colapsos en la TF-5: el Cabildo acuerda el uso de 'grúas exprés' con la DGT
  4. La Aemet prevé rachas muy fuertes de viento y lluvias débiles este miércoles en Tenerife
  5. Archivada la investigación abierta contra el coronel Tienda por el ‘caso Cuarteles’
  6. Enviados a prisión por dar una brutal paliza a un joven para robarle en Tenerife
  7. La Aemet avisa: este jueves habrá lluvia, calima y más calor en Tenerife
  8. El guachinche de Tenerife que ofrece comida casera y vino de cosecha propia en un entorno único: solo abre cuatro meses

Nueve años y medio por agredir sexualmente y robar a una mujer septuagenaria en Puerto de la Cruz

La Aemet prevé calima y temperaturas de hasta 25 grados en Tenerife este viernes

La Aemet prevé calima y temperaturas de hasta 25 grados en Tenerife este viernes

¡Atención! Evacuación de personas, mascotas y animales de granja: Tenerife prepara un simulacro de extinción de incendios

¡Atención! Evacuación de personas, mascotas y animales de granja: Tenerife prepara un simulacro de extinción de incendios

Volver a Tenerife con empleo: así quiere la isla reconectar con sus jóvenes en Madrid

Volver a Tenerife con empleo: así quiere la isla reconectar con sus jóvenes en Madrid

La odisea de aparcar un coche en Santa Cruz: casi dos horas y a dos kilómetros de casa

La odisea de aparcar un coche en Santa Cruz: casi dos horas y a dos kilómetros de casa

Dos años de cárcel por quedarse con 68.000 euros de la venta de un piso en Tenerife

Dos años de cárcel por quedarse con 68.000 euros de la venta de un piso en Tenerife

La Librería del Cabildo reabre sus puertas el 30 de abril "como espacio de referencia"

La Librería del Cabildo reabre sus puertas el 30 de abril "como espacio de referencia"

El Hospital de La Candelaria estrena un nuevo quirófano en Paritorio

El Hospital de La Candelaria estrena un nuevo quirófano en Paritorio
Tracking Pixel Contents