La Aemet prevé calima y temperaturas de hasta 25 grados en Tenerife este viernes

El buen tiempo ya se nota en Tenerife y para este viernes se prevé una jornada similar. Según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se espera nubosidad alta, con intervalos de nubes bajas en el norte durante la madrugada por debajo de los 500 - 700 metros de altitud.

La calima afectará, principalmente, a las medianías y cumbres de la isla, dejándose notar especialmente a últimas horas en la vertiente sur.

Las temperaturas, por su parte, seguirán en ligero ascenso en costas, en moderado ascenso en medianías y zonas altas, sin descartar que sea localmente notable en medianías. En concreto, los termómetros oscilarán entre los 18 y los 25 grados.

Jornada de calor en Tenerife. / María Pisaca

Viento del nordeste moderado en zonas bajas, con intervalos ocasionales de fuerte en el extremo noroeste y litoral sureste. Viento flojo a moderado de componente sur en medianías y zonas altas, con intervalos de fuerte en cumbres centrales donde no se descartan rachas localmente muy fuertes.

Previsión general

En cuanto a la previsión para el conjunto del archipiélago, el fenómeno más significativo será la calima, en una jornada en la que los termómetros ya podrán superar los 30 grados en zonas de interior de Fuerteventura y Lanzarote, así que como en las medianías sur y oeste de Gran Canaria.

Nubosidad alta en general, con intervalos de nubes bajas durante la madrugada en Lanzarote, Fuerteventura y norte de las islas montañosas.

Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero ascenso; máximas en ligero ascenso en costas y moderado en medianías y cumbres, donde puede ser localmente notable. Viento moderado del nordeste en costas, más intenso en el sureste y el noroeste, donde no se descarta alguna racha localmente muy fuerte de madrugada. En cumbres y medianías, flojo a moderado de componente sur.