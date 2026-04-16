La Aemet avisa: este jueves habrá lluvia, calima y más calor en Tenerife

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este jueves, 16 de abril, un predominio de los cielos poco nubosos o despejados en Tenerife, con intervalos de nubes altas tras el mediodía, salvo cielo nuboso en el norte y por debajo de los 900 o 1.100 metros de altitud en la primera mitad del día y a últimas horas.

Además, no se descartan lloviznas débiles, dispersas y ocasionales, principalmente en medianías del norte de madrugada, mientras que la calima ligera se dejará notar en zonas altas a últimas horas.

El calor ya se dejará sentir en la isla, con temperaturas máximas en ligero ascenso en costas, en moderado ascenso en medianías y zonas altas, sin descartar que sea notable en cumbres. Las mínimas, por su parte, estarán sin cambios en zonas bajas y en ligero ascenso en medianías del sur.

El viento soplará del nordeste moderado en zonas bajas, con intervalos ocasionales de fuerte en el extremo noroeste y del sureste, predominando las brisas en el oeste. Viento flojo del este en medianías; y en cumbres centrales viento moderado del suroeste con intervalos ocasionales de fuerte, sin descartar rachas localmente muy fuertes durante las horas centrales.

Previsión general

En cuanto a la previsión del tiempo para el conjunto del archipiélago, en Lanzarote y Fuerteventura se esperan intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso o despejado tras el mediodía. En el resto, predominio de los cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes altas tras el mediodía, salvo cielos nubosos en el norte a primeras y últimas horas, donde no se descartan lloviznas débiles, dispersas y ocasionales en medianías de madrugada.

Calima ligera en zonas altas en la provincia oriental y Tenerife, sin descartarla a últimas horas en el resto de islas.

Un hombre otea Masca bajo la calima / Arturo Jiménez

Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero ascenso. En cuanto a las máximas, en la provincia oriental y Tenerife, en ligero ascenso en costas y ascenso moderado en zonas de interior; en el resto, sin cambios o en ligero ascenso. Viento del nordeste en zonas bajas, con intervalos ocasionales de fuerte en vertientes del sureste y noroeste, donde no se descarta alguna racha localmente muy fuerte. En medianías, flojo de componente este; y en cumbres, viento flojo de componente sur aumentando a moderado.