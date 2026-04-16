La Aemet avisa: este jueves habrá lluvia, calima y más calor en Tenerife
El aumento de las temperaturas será más notable en las cumbres
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este jueves, 16 de abril, un predominio de los cielos poco nubosos o despejados en Tenerife, con intervalos de nubes altas tras el mediodía, salvo cielo nuboso en el norte y por debajo de los 900 o 1.100 metros de altitud en la primera mitad del día y a últimas horas.
Además, no se descartan lloviznas débiles, dispersas y ocasionales, principalmente en medianías del norte de madrugada, mientras que la calima ligera se dejará notar en zonas altas a últimas horas.
El calor ya se dejará sentir en la isla, con temperaturas máximas en ligero ascenso en costas, en moderado ascenso en medianías y zonas altas, sin descartar que sea notable en cumbres. Las mínimas, por su parte, estarán sin cambios en zonas bajas y en ligero ascenso en medianías del sur.
El viento soplará del nordeste moderado en zonas bajas, con intervalos ocasionales de fuerte en el extremo noroeste y del sureste, predominando las brisas en el oeste. Viento flojo del este en medianías; y en cumbres centrales viento moderado del suroeste con intervalos ocasionales de fuerte, sin descartar rachas localmente muy fuertes durante las horas centrales.
Previsión general
En cuanto a la previsión del tiempo para el conjunto del archipiélago, en Lanzarote y Fuerteventura se esperan intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso o despejado tras el mediodía. En el resto, predominio de los cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes altas tras el mediodía, salvo cielos nubosos en el norte a primeras y últimas horas, donde no se descartan lloviznas débiles, dispersas y ocasionales en medianías de madrugada.
Calima ligera en zonas altas en la provincia oriental y Tenerife, sin descartarla a últimas horas en el resto de islas.
Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero ascenso. En cuanto a las máximas, en la provincia oriental y Tenerife, en ligero ascenso en costas y ascenso moderado en zonas de interior; en el resto, sin cambios o en ligero ascenso. Viento del nordeste en zonas bajas, con intervalos ocasionales de fuerte en vertientes del sureste y noroeste, donde no se descarta alguna racha localmente muy fuerte. En medianías, flojo de componente este; y en cumbres, viento flojo de componente sur aumentando a moderado.
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