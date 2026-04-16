Ya está abierto el plazo de inscripción para asistir a los actos del papa León en Madrid y Canarias

Con motivo de la visita del papa León prevista del 6 al 12 de junio a España, ya está habilitado el sistema oficial de inscripciones para participar en los principales actos programados en Madrid y en Canarias.

Los eventos confirmados hasta el momento son cuatro: en Madrid, una vigilia de oración de jóvenes que se desarrollará el sábado 6 de junio en la plaza de Lima; la misa y procesión del Corpus Christi que está prevista en la plaza de Cibeles, el domingo 7 de junio ; y, posteriormente, las celebraciones eucarísticas del jueves 11 de junio en el Estadio de Gran Canaria y del 12 de junio en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife, donde se celebrará la misa de finalización del viaje a España.

La web para calcular el número de personas interesadas en acudir a alguno de estos cuatro actos del papa en España brinda también la posibilidad de solicitar acogida para dormir si el peregrino llega fuera de Madrid y desea asistir a alguna de las celebraciones que se celebran en la capital del país.

Las inscripciones deben realizarse exclusivamente a través de la web oficial https://inscripciones.conelpapa.es/auth⁠.

Confirmación oficial de la misa en el puerto

La Santa Sede hizo públicos este jueves 16 de abril los primeros actos oficiales del viaje apostólico del Papa León XIV a España, un acontecimiento histórico que culminará con una eucaristía de acción de gracias en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife el mediodía del viernes 12 de junio con la asistencia, incluso, de los reyes de España.

El acto central en el Archipiélago tendrá lugar el 12 de junio en la Diócesis Nivariense, donde el pontífice presidirá la misa que pondrá el broche de oro del viaje. En concreto, y tras una agenda matinal aún pendiente de confirmación, el Santo Padre se desplazará hasta la antigua terminal de La Candelaria, en la explanada portuaria de Los Llanos, en Santa Cruz de Tenerife, acto que está previsto al mediodía.

Un día antes, el 11 de junio, el obispo de Roma oficiará otra celebración multitudinaria en el Estadio Gran Canaria, fijada a las 18:30 horas.

La agenda difundida incluye también dos grandes actos en la capital de España, Madrid. Por un lado, una vigilia de oración con jóvenes prevista para el 6 de junio y, por otro, la tradicional misa y procesión del Corpus Christi que se desarrollará en la Plaza de Cibeles el día 7.

Coincidiendo con el anuncio de estos primeros eventos, la organización del viaje ha habilitado el proceso de preinscripción para asistir a los actos confirmados a través de la web oficial conelpapa.es. Los interesados en acudir a la eucaristía de Santa Cruz de Tenerife podrán registrarse de forma individual, en grupo o en familia.

Cómo inscribirse paso a paso

Entrar en la web enlace y registrarse con los datos personales solicitados (nombre, apellidos, DNI u otro identificador).

Elegir el tipo de inscripción. Hay tres modalidades:

Individual: para una sola persona.

Familiar: para grupos de 2 a 15 personas.

Grupo: sin límite de participantes (parroquias, comunidades, etc.).

Crear o unirse a un grupo

El responsable crea el grupo y le asigna un nombre para compartir un enlace o un código con los demás.

Cada integrante accede, rellena sus datos y solicita unirse.

El responsable valida a cada miembro.

Seleccionar los eventos

Se pueden filtrar por lugar y elegir uno o varios actos.

Enviar la inscripción

Una vez completado el formulario, la solicitud queda registrada.

Aspectos importantes

La inscripción no garantiza plaza. Su función es estimar el aforo y organizar espacios.

Confirmación posterior

Más adelante, los participantes recibirán la confirmación definitiva y un código QR necesario para acceder.

Inscripción del clero

La web incluye la opción de indicar si se es sacerdote y si se desea concelebrar.

En el caso de Tenerife, este proceso se gestionará directamente a través del Obispado, fuera de la plataforma.

Este sistema digital busca facilitar la organización de los actos durante la visita papal, permitiendo una mejor previsión de asistencia y una distribución ordenada de los participantes en cada celebración.